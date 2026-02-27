The Swiss voice in the world since 1935

Trump dice que tal vez opte por «una toma de control amistosa de Cuba»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 27 feb (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que su país podría optar por una «toma de control amistosa de Cuba», en medio de las tensiones con la isla por el bloqueo energético impuesto por Washington.

«Ellos no tienen nada ahora, pero están hablando con nosotros y tal vez podamos hacer una toma amistosa de Cuba», declaró a la prensa en la Casa Blanca. EFE

acd-asb/er/lnm

(foto) (video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR