Trump dice que tregua en Oriente Medio está en estado crítico tras rechazar respuesta de Irán

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El presidente Donald Trump afirmó este lunes que el alto el fuego en Oriente Medio está en estado crítico tras descartar la contrapropuesta de Irán, que desafió a Estados Unidos diciendo que sus fuerzas armadas estaban listas ante cualquier agresión.

La creciente tensión hace temer un regreso de las hostilidades en el Golfo, diluye las expectativas de un acuerdo rápido para reabrir el estrecho de Ormuz y ha vuelto a presionar al alza los precios del petróleo.

Irán anunció este lunes que exigió el fin de la guerra en la región, el levantamiento del bloqueo estadounidense a sus puertos y la liberación de sus activos congelados, en la respuesta al plan presentado a Trump, quien la rechazó de plano.

El mandatario republicano reaccionó a la respuesta de Teherán y en un mensaje en redes sociales calificó el domingo la contraoferta de «TOTALMENTE INACEPTABLE».

Después, el mandatario advirtió a la prensa en la Casa Blanca que el alto el fuego con Irán está bajo «respiración asistida» y afirmó que es «como cuando entra el médico y dice: ‘Señor, su ser querido tiene exactamente un 1% de posibilidades de vivir'».

Por otro lado, al ser entrevistado por teléfono por Fox News, Trump dijo estar contemplando reiniciar la escolta de navíos en el estrecho de Ormuz.

Es una iniciativa que había suspendido el 5 de mayo, un día después de ponerla en marcha, por los «grandes avances logrados» hacia un acuerdo.

Tras las declaraciones de Trump, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, declaró este lunes que las fuerzas armadas de la república islámica están listas para dar «una lección ante cualquier agresión».

«Nuestras fuerzas armadas están listas para responder e infligir una lección a cualquier agresión», afirmó en X.

– La guerra «no ha terminado» –

El rifirrafe agitó los mercados energéticos y el barril de Brent del mar del Norte volvió a subir por encima de los 100 dólares.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, su país ha pedido el fin del bloqueo naval estadounidense y de la guerra «en toda la región», lo que implica un cese de los ataques israelíes contra el grupo proiraní Hezbolá en Líbano.

En rueda de prensa, el portavoz de la cancillería, Esmail Baqai, informó que las exigencias de Irán incluyen asimismo la «liberación de los activos pertenecientes al pueblo iraní, que durante años han estado injustamente bloqueados en bancos extranjeros».

Esto supone volver a la situación anterior al ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra su territorio el 28 de febrero que desencadenó la guerra, y además equivaldría a una victoria de Teherán contra el aislamiento económico.

El fin de las sanciones internacionales reduciría la influencia de Washington sobre Teherán para poner límites a su programa nuclear, un tema que ha sido un obstáculo para un acuerdo.

Estados Unidos, Israel y sus aliados acusan desde hace tiempo a Irán de querer fabricar una bomba atómica. Teherán lo desmiente.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, insistió el domingo en que la guerra no terminará hasta que se retire el uranio enriquecido de Irán.

– «El mayor» shock energético –

El tema estará en la agenda del presidente Trump durante su viaje esta semana a China, informó un funcionario estadounidense.

Antes de la visita, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el lunes a doce personas y entidades vinculadas con Teherán, a las que acusa de «facilitar» la venta de petróleo de Irán a China.

Tres personas radicadas en Irán y nueve empresas —con sede en Hong Kong y Emiratos Árabes Unidos— aparecen sujetas a las nuevas medidas punitivas.

La falta de acuerdo aumenta la preocupación sobre el estrecho de Ormuz, donde Irán restringe el tráfico marítimo y ha establecido un mecanismo para cobrar peajes a los barcos que lo cruzan.

La Casa Blanca considera inaceptable que Teherán controle esa vía marítima, por donde antes de la guerra transitaba el 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial, y la Marina estadounidense mantiene un bloqueo de los puertos iraníes.

Para el presidente ejecutivo del gigante petrolero saudita Aramco, Amin Nasser, la guerra en Oriente Medio generó «el mayor» shock energético «que el mundo haya experimentado».

«Aunque el estrecho de Ormuz reabriera hoy mismo, harían falta meses para que el mercado se reequilibrara, y si su reapertura se retrasara unas semanas más, la vuelta a la normalidad se extendería hasta 2027», afirmó Nasser durante una llamada con inversores.

Además, si no se permite el paso de fertilizantes por ese estrecho «en unas semanas», decenas de millones de personas podrían enfrentarse al hambre y la inanición, declaró a la AFP Jorge Moreira da Silva, director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y líder del grupo de trabajo destinado a evitar una crisis humanitaria inminente.

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