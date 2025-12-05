Trump es agasajado en sorteo del Mundial y acepta con orgullo un Premio de la Paz

Aunque el fútbol no es su pasión, el presidente Donald Trump aceptó con gusto el protagonismo en el sorteo del Mundial de 2026 este viernes en Washington, donde recibió un voluminoso Premio de la Paz de la FIFA.

Su amigo el patrón de la FIFA, Gianni Infantino, propuso oportunamente este nuevo galardón justo antes del Mundial que organizan Estados Unidos, México y Canadá, para rendir homenaje a una personalidad que opere en favor de la concordia mundial.

Es «uno de los grandes honores de mi vida», declaró el líder republicano, que este año ha liderado hasta ocho negociaciones diplomáticas para acabar con conflictos armados en todo el mundo.

«Más allá de premios, salvamos millones de vidas», aseguró Trump. «El mundo es un lugar más seguro ahora».

La distinción fue entregada en el Kennedy Center en Washington, frente a una audiencia televisiva de millones de personas.

Sonriente, Trump aceptó con gusto un trofeo dorado, como a él le gusta, y más voluminoso que la propia Copa del Mundo, con su nombre escrito flamantemente en la base.

«Aquí tiene también una medalla que puede llevar donde quiera», añadió Infantino. Trump no dudó en colgársela al cuello.

– Bailar con «Y.M.C.A» –

Luego intervino el grupo musical Village People, cuyo éxito más conocido, «Y.M.C.A.», fue la banda sonora de su espectacular triunfo electoral hace poco más de un año.

Trump se levantó en su palco para bailar al son de la canción, una danza casi robótica que se ha convertido en un emblema.

Tan contento estaba que hasta se permitió pensar en voz alta sobre la conveniencia de cambiarle el nombre al football americano, que confunde a algunos aficionados.

«Tenemos un pequeño conflicto con otra cosa que se llama football (…). Hay que encontrar otro nombre para todo lo que tenga que ver con la NFL (National Football League), el campeonato de football americano», dijo el presidente.

A Trump el deporte que le apasiona de verdad es el golf, pero es también aficionado a otras prácticas más enérgicas, como el boxeo o las artes marciales mixtas.

– El «pase FIFA» –

Desde el momento en que Estados Unidos entró en la competencia en 2017, durante su primer mandato, para organizar el Mundial 2026, Trump empezó a descubrir el enorme potencial diplomático y de relaciones públicas que suponía la cita del deporte más popular.

El turismo internacional bajó apreciablemente en Estados Unidos desde el inicio de su segunda administración, según datos oficiales, a causa del endurecimiento de los controles en las fronteras.

Trump quiere hacer de esta competición, al igual que de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, vitrinas de su «edad de oro de América».

Falta que los aficionados, en particular de aquellos países que no disponen de acuerdos bilaterales de turismo con Estados Unidos, puedan venir sin excesivos problemas.

Trump ha anunciado la implementación de un «pase FIFA» que permitirá a cualquier poseedor de una entrada para un partido de la Copa del Mundo tener más facilidades para llegar a Estados Unidos.

Sin embargo, «su entrada no es un visado», advirtió el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.

Durante la final del Mundial de Clubes a mediados de año, cerca de Nueva York, Trump se mostró orgulloso en la entrega del trofeo y lo mantuvo en exhibición en el Despacho Oval durante varios meses.

– Negociaciones con México y Canadá –

El sorteo de la mayor cita del balompié fue también una oportunidad para reunirse por primera vez con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuyo país organiza el Mundial junto a Estados Unidos y Canadá.

Las tres naciones mantienen ásperos diferendos en términos comerciales o de seguridad, pero para la organización de la Copa del Mundo todo funciona sobre ruedas, aseguró Trump.

«Hemos trabajado estrechamente con estos dos países, y la coordinación, la amistad y la relación han sido extraordinarias», dijo el presidente en el escenario del sorteo.

«Hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tenemos», reaccionó por su parte Sheinbaum en X.

