The Swiss voice in the world since 1935

Trump nombra a un economista conservador para dirigir la Oficina de Estadísticas Laborales

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Nueva York, 11 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eligió al economista conservador E.J. Antoni para dirigir la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS en inglés), tras haber despedido a la comisionada Erika McEntarfer el pasado mes.

«Me complace anunciar que estoy nominando al muy respetado economista, Dr. E.J. Antoni, como el próximo Comisionado de la Oficina de Estadísticas Laborales», indicó Trump a través de su plataforma Truth Social, la que suele usar para hacer anuncios importantes.

Trump despidió a McEntarfer, encargada de elaborar las estadísticas de desempleo y nominada por el expresidente demócrata Joe Biden, después de que en su más reciente reporte anunciara «malos datos en la creación de puestos de trabajo» en el mes de julio.

Pese a que, ese mismo día la BLS había anunciado que el desempleo en EE.UU. había subido una décima en julio, hasta el 4,2 %, un mes en el que se crearon unos 73.000 nuevos puestos.

El mandatario estadounidense aseguró en se momento que la sustituiría por alguien «mucho más competente y cualificado».

«Nuestra economía está en auge, y E.J. se asegurará de que las cifras publicadas sean HONESTAS y PRECISAS. Sé que E.J. Antoni hará un trabajo increíble en este nuevo puesto. ¡Felicidades, E.J.!», indicó hoy el líder republicano.

Antoni es el economista jefe de la Heritage Foundation y anteriormente había contribuido a elaborar las políticas del Proyecto 2025, que describieron los movimientos de la administración republicana durante la campaña de 2024, destacó The Hill.

Según la Heritage Foundation, la misión del proyecto era formular y promover políticas públicas basadas en los principios de la libre empresa, el gobierno limitado, la libertad individual, los valores estadounidenses tradicionales y una fuerte defensa nacional.

El nombramiento de Antoni debe ser aprobado por el Senado, donde los republicanos tienen mayoría de 53-47. EFE

rh/jrg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR