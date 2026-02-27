Trump ordena a las agencias federales dejar de usar Anthropic «inmediatamente»

Nueva York, 27 feb (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó este viernes a las agencias federales dejar de usar la tecnología de Anthropic después de que la empresa se negara a ceder el uso completo de su modelo de inteligencia artificial (IA) Claude al Departamento de Guerra.

«Ordeno a TODAS las agencias federales del Gobierno de Estados Unidos que CESE INMEDIATAMENTE todo uso de la tecnología de Anthropic. ¡No la necesitamos, no la queremos y no volveremos a hacer negocios con ellos!», escribió el mandatario en su red Truth Social. EFE

