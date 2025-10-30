Trump reduce al 10 % los aranceles a China por el fentanilo tras reunirse con Xi Jinping

(Corrige el titular y especifica que son por el fentanilo)

Busan (Corea del Sur), 30 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves, tras mantener una reunión «increíble» con su homólogo chino, Xi Jinping, en Corea del Sur, que reducirá del 20 % al 10 % los aranceles sobre el gigante asiático que impuso en represalia por el tráfico de fentanilo.

A bordo del Air Force One de regreso a Washington, Trump también mencionó un acuerdo para que China retome la compra de soja de Estados Unidos, que había sido suspendida por la guerra comercial. EFE

