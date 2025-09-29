The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Trump reitera su intención de imponer aranceles del 100% a películas producidas fuera de EEUU

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
2 minutos

El presidente estadounidense Donald Trump reiteró el lunes su intención de imponer aranceles de 100% a las películas estrenadas en Estados Unidos pero producidas en el extranjero, algo que ya había anunciado en mayo.

En una publicación en su plataforma Truth Social, el mandatario republicano dijo que estos gravámenes son necesarios porque otros países le han «robado» el negocio cinematográfico a Estados Unidos. 

«Para resolver este problema interminable, impondré aranceles del 100% a todas las películas producidas fuera de Estados Unidos», afirmó.

No dio un plazo para la posible entrada en vigor de estas tarifas aduaneras, ni mencionó si las series de televisión, un sector de producción cada vez más rentable y popular, se verían afectadas.

En mayo, Trump había dicho que «iniciaría de inmediato el proceso de imposición de aranceles» a las películas producidas en el extranjero, denunciando los «incentivos» ofrecidos por otros países «para alejar a nuestros cineastas y estudios de Estados Unidos».

La idea fue recibida con frialdad por la mayoría de los estudios y sindicatos, que firmaron una carta conjunta pidiendo mayores incentivos fiscales para la producción audiovisual estadounidense. 

A finales de junio, la legislatura de California aprobó duplicar los créditos fiscales para la producción de cine y televisión en un esfuerzo por frenar el declive de Hollywood.

Las implicaciones del nuevo anuncio para la industria cinematográfica siguen siendo inciertas por ahora. 

La industria cinematográfica estadounidense se enfrenta a la competencia de múltiples programas de incentivos fiscales en todo el mundo (Reino Unido, Francia, Hungría, Tailandia, etc.) para atraer producciones de cine y series.

Sin embargo, algunos observadores temen que esta medida resulte insuficiente para reactivar un sector importante de la economía estadounidense, pero en franca depresión.

En Los Ángeles, el número de días de rodaje alcanzó un mínimo histórico en 2024, sin contar la congelación total de la producción causada por la pandemia en 2020.

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, incluso expresó su disposición a colaborar con Trump para implementar un plan federal de 7.500 millones de dólares para apoyar la producción en todo el país, en forma de crédito fiscal. 

Trump también reiteró su deseo de imponer aranceles a los muebles fabricados en el extranjero, sin especificar la tasa ni la fecha límite.

els/vk/ad/val

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR