Trump se queja de los avistamientos de drones mientras el Gobierno calma a la población

2 minutos

Washington, 13 dic (EFE).- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se quejó este viernes de los numerosos y misteriosos avistamientos de drones que han tenido lugar recientemente en el país, mientras desde el Ejecutivo se tranquilizó a la población asegurando que no se ha registrado nada «inusual».

«Misteriosos avistamientos de drones en todo el país. ¿Puede esto realmente estar sucediendo sin el conocimiento de nuestro gobierno? ¡No lo creo! Háganselo saber a la gente, ahora. De lo contrario, ¡¡¡derríbenlos!!!», dijo el futuro mandatario en su red social, Truth Social.

Los avistamientos recientes de múltiples drones han tenido lugar en diversas partes de Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania.

«Déjenme calmar esos nervios. No hemos visto nada inusual, ninguna actividad inusual. No tenemos conocimiento de ninguna amenaza», señaló por su parte en la cadena CNN el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

El representante gubernamental precisó que eso no significa que no se hayan visto drones, sino que no hay preocupación al respecto.

Este mismo viernes el gobernador de Nueva Jersey, el demócrata Phil Murphy, pidió más ayuda federal al presidente de EE.UU., Joe Biden, para investigar la misteriosa aparición de drones sobre ese estado, que se llevan denunciado a la Policía desde el pasado 18 de noviembre.

Murphy señaló que debido a que las leyes existentes limitan la capacidad de las fuerzas de seguridad estatales y locales para contrarrestar una aeronave no tripulada, necesitan más recursos federales para descifrar qué hay detrás de estas apariciones y avistamientos.

«No es que alguien pueda simplemente derribar un dron en el cielo, eso en sí mismo sería peligroso», dijo Mayorkas, admitiendo que la autoridad para derribar esos aparatos «es muy limitada» y que por eso mismo han acudido al Congreso para ampliar esas competencias. EFE

