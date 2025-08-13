Turquía acusa a milicia kurdosiria de no querer integrarse en nuevo sistema político sirio

Ankara, 13 ago (EFE).- El Gobierno turco ha acusado a las milicias kurdas de Siria, YPG, de no querer integrarse en el nuevo sistema político surgido tras el fin de la dictadura de Bachar Al Asad y de actuar con el apoyo de Israel para provocar «el caos en el país».

El ministro de Exteriores de Turquía, Fidan Hakan, se refirió en rueda de prensa a la «persistente negativa del YPG a integrarse en el sistema» como un reto ante la, dijo, «puerta para la esperanza» que se ha abierto en el país.

«Depende de nosotros definir adecuadamente este reto y tomar las medidas oportunas», advirtió el ministro, en una comparecencia en Ankara junto a su homólogo sirio, Asaad al Shaibani.

Turquía, que ocupa militarmente desde hace años una amplia franja de terreno en Siria, ha amenazado varias veces con lanzar una nueva ofensiva contra las milicias sirias, a las que considera una rama del PKK, la guerrilla kurda de Turquía, que está en pleno proceso de abandono de las armas.

Fidan también se refirió a Israel como «uno de los principales actores en este oscuro panorama» (en Siria).

«Parece que la aparición de disturbios y de un entorno caótico en Siria se ha convertido en una prioridad para los parámetros de seguridad nacional de Israel. Las medidas que toman no solo afectan a los países que ocupan, sino también a los Estados vecinos», afirmó el ministro turco.

El Gobierno sirio acusó ayer a las FSD, liderada por la milicia kurda YPG, de atacar sus posiciones en el noreste del país y matar a un militar, violando así los acuerdos alcanzados con el Gobierno de transición sirio a principios de marzo para negociar el futuro de Siria unida.

Paralelamente a los contactos con el PKK para su disolución, Turquía exige también a las YPG que entregue las armas y que sus miembros se integren en el Ejército sirio.

Fidan acusó hoy a las FSD-YPG de ignorar los acuerdos de marzo y de ser un «peón» de Israel.

El ministro reiteró su «advertencia» a la milicia kurda para que cambie su «postura actual» y dijo que Turquía «no se quedará quieta» ante un entorno que no satisface sus necesidades de seguridad. EFE

