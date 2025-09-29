Turquía ayuda a evacuar a activistas de la flotilla para Gaza tras una avería en un barco

Turquía colaboró en la evacuación de activistas a bordo de un barco de la flotilla con ayuda para Gaza que sufrió una avería, informaron los organizadores y la agencia estatal turca Anadolu este lunes.

La flotilla Global Sumud («sumud» significa «resiliencia» en árabe), de la que forma parte la activista sueca Greta Thunberg, partió de Barcelona este mes con el objetivo de romper el bloqueo en la Franja de Gaza y entregar ayuda humanitaria al asediado territorio palestino.

En la Franja, escenario de una guerra desde hace casi dos años, la población está en riesgo de morir de hambre, según la ONU.

En un comunicado publicado en Instagram, los organizadores de la flotilla afirmaron que la misión se detuvo temporalmente porque uno de los barcos, «Johnny M», registró una fuga en su sala de máquinas.

«Todos los participantes fueron trasladados con seguridad a otro barco. Algunos serán reubicados en otros barcos y otros serán llevados a la costa», indica el comunicado.

Según Anadolu, la embarcación se encontraba en aguas internacionales entre Creta, Chipre y Egipto cuando emitió un llamado de emergencia este lunes temprano.

Las autoridades turcas, incluida la Media Luna Roja turca, coordinaron las labores de evacuación.

Semih Fener, capital de uno de los barcos de asistencia enviados, dijo a Anadolu que el incidente se produjo por una falla técnica.

«Recogimos a 12 personas y las repartimos en otros barcos. Cuatro personas volverán a casa», dijo.

