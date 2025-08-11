Turquía eleva a 52 el número de heridos del terremoto que ha dejado también un fallecido

Ankara, 11 ago (EFE).- Al menos 52 personas han resultado heridas y una ha fallecido en el terremoto de magnitud 6,1 que sacudió anoche la región de Mármara y que causó el derrumbe de varios edificios, según la información actualizada difundida este lunes por el Gobierno.

El fallecido es un hombre de 81 años que quedó sepultado en uno de los edificios que se derrumbó en la ciudad de Balıkesir durante el terremoto, que se sintió en un amplio radio que ha incluido grandes ciudades como Estambul (situada a más de 200 kilómetros de distancia del epicentro), Esmirna, Bursa y Kocaeli.

La víctima fue sacada con vida de entre los escombros pero falleció posteriormente en el hospital

Otras dos personas lograron salir por sus propios medios y los equipos de búsqueda y rescate salvaron a otros cuatro ciudadanos, uno de ellos el anciano fallecido luego, informó el ministro del Interior, Ali Yerlikaya.

Un total de 16 edificios han sufrido graves daños, doce de ellos abandonados, según Yerlikaya.

El ministro de Sanidad, Kemal Memişoglu, señaló por su parte que sólo once de los heridos permanecen hospitalizados.

Según Memişoglu, tres de los heridos se vieron directamente afectados por el sismo, mientras que el resto se lesionó tratando de huir, incluso saltando desde ventanas y balcones, de los edificios.

El Gobierno ha informado de que actualmente ya no hay operaciones de búsqueda y rescate en los edificios que se derrumbaron.

También que dos minaretes se han derrumbado debido al seísmo.

El sismo se produjo a las 19.53 del domingo (16.53 GMT), con epicentro en Sindirgi, en la provincia de Balıkesir, a una profundidad de 11 kilómetros, según la información publicada por la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias turca (AFAD).

Esa institución informó hoy de que una réplica de magnitud 4,4 se ha producido sobre las 04.55, hora local.

Las autoridades regionales de Balıkesir han anunciado el cierre hasta mañana de las escuelas de verano y que los funcionarios y trabajadores públicos con discapacidades y las mujeres embarazadas tendrán hoy el día libre.

Muchos habitantes de la región han pasado la noche al aire libre y muchos ciudadanos seguían dudando esta mañana sobre si volver a sus domicilios, informa el canal de noticias NTV.

El 17 de agosto de 1999, la región de Mármara fue golpeada por un terremoto de magnitud 7,5 que causó la muerte de 19.000 personas y dejó heridas a otras 50.000.EFE

