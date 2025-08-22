Turquía inaugura las obras del ferrocarril que conectará con Bakú a través de Armenia

2 minutos

Estambul, 22 ago (EFE).- Turquía ha inaugurado este viernes las obras de una nueva línea de ferrocarril que conectará la red ferroviaria turca con el enclave azerbaiyano de Najicheván, desde donde pasará por el llamado corredor de Zangezur, territorio armenio, para llegar hasta Bakú en el mar Caspio.

La línea arrancará en Kars, ciudad situada cerca de la frontera armenia en el extremo este de Turquía y pasará por la capital provincial de Igdir, al sureste, hasta llegar a territorio azerbaiyano en el paso fronterizo de Dilucu, un trayecto de 224 kilómetros, explicó el ministro turco de Infraestructuras, Abdulkadir Uraloglu.

El proyecto «es uno de los pasos más concretos para llevar a la realidad el corredor de Zangezur y marcará no solo el futuro de Turquía sino el todo el Cáucaso sur y Eurasia», dijo Uraloglu durante una ceremonia en Igdir, donde las excavadoras han empezado a trabajar.

La línea de ferrocarril, con una capacidad de 5,5 millones de viajeros y 15 millones de toneladas de mercancías anuales, pasará por cinco túneles, tres viaductos y diez puentes, dijo el ministro a la agencia turca Anadolu, calificando la obra de «milagro de la ingeniería».

El proyecto se completará en 4 o 5 años y costará 2.400 millones de euros, inversión para la que Ankara ya ha conseguido créditos internacionales, dijo Uraloglu.

Dentro de Najicheván ya existe una línea de ferrocarril de 150 kilómetros de longitud, que debe ser reparada, además de añadirse otros 20 kilómetros de vía férrea para hacer la conexión con la frontera armenia, obra de la que se encargará Azerbaiyan, según el ministro.

El corredor de Zangezur forma parte del preacuerdo de paz firmado hace dos semanas en Washington por el presidente armenio, Nikol Pashinián, y el azerbaiyano, Ilham Aliyev, bajo los auspicios del líder estadounidense, Donald Trump, y se prevé que permitirá una fluida comunicación entre Azerbaiyán y el enclave de Najicheván, aunque no se han precisado detalles concretos.

Ankara da gran valor al corredor, que, en palabras de Uraloglu, «reforzará la cooperación económica entre Turquía, Azerbaiyán y Armenia, consolidará la paz regional y iniciará una edad de oro para el comercio global».

Una vez terminada la línea, permitirá una nueva y más rápida conexión ferroviaria directa entre China y Europa, subrayó el ministro turco.EFE

iut/ll/rod