Turquía suspende vuelos y restringe tráfico marítimo en Dardanelos por incendio y vientos

2 minutos

Estambul, 8 ago (EFE).- Las autoridades turcas han decretado este viernes el cierre temporal del aeropuerto de Çanakkale y han restringido el tránsito marítimo por el Estrecho de los Dardanelos a causa de un incendio fuera de control y a los fuertes vientos, de hasta 75 kilómetros por hora, que lo atizan.

En un comunicado, el Ministerio de Transporte precisó que el citado aeropuerto, en el noroeste del país, permanecerá cerrado al tráfico civil al menos hasta las 17.00 GMT, aunque seguirá operativo para los vuelos de aviones cisternas, ambulancias y de rescate.

Las autoridades cerraron también al tránsito marítimo la vía norte-sur en el Estrecho de los Dardanelos para no entorpecer la labor de los aviones cisterna que apoyan a los bomberos en su lucha contra las llamas, informó la agencia turca Anadolu.

El fuego se declaró hoy por causas aún desconocidas en un bosque del municipio de Saricaeli, en la periferia de la ciudad de Çanakkale, y a apenas 2 kilómetros del aeropuerto.

Según el gobernador provincial, Omer Toraman, de momento no hay peligro de que la propia ciudad se vea afectada.

Ocho aviones, ocho helicópteros y más de 270 vehículos se han movilizado para combatir este foco y otro en el sur de la provincia, dijo Toraman a la prensa.

El campus de la ‘Universidad 18 de Marzo’, en la periferia sur de Çanakkale, ha sido evacuado como medida de precaución, al igual que una parte de un hospital situado en una zona cercana, para evitar que los pacientes se vieran afectados por el humo.

Al rondar los 32 grados centígrados, las temperaturas en la zona de los Dardanelos no son especialmente altas hoy, pero la sequía causada por escasez de lluvias en los últimos meses facilita la expansión de las llamas.

Otro factor son los fuertes vientos del noreste que alcanzan hasta 50 kilómetros por hora en la zona del aeropuerto, según datos de las instituciones meteorológicas turcas, mientras que Toraman señaló a la prensa que hay ráfagas de hasta 75 kilómetros por hora.

En el municipio de Bayramiç, a unos 30 kilómetros al sur de Çanakkale, se han evacuado tres aldeas de forma preventiva ante otro incendio que los bomberos intentan controlar. EFE

