Uber adquirirá la aplicación de reserva de estacionamiento SpotHero

2 minutos

Nueva York, 23 feb (EFE).- La empresa de transporte privado Uber anunció este lunes que adquirirá la plataforma de reserva de estacionamiento SpotHero, lo que permitirá a los usuarios reservar plazas de aparcamiento desde la aplicación de Uber.

Según un comunicado divulgado por las dos compañías, Uber planea con esta alianza poner el enfoque en el estacionamiento para viajeros, así como en eventos, recintos y aeropuertos.

Al mismo tiempo, los operadores de parkings podrán acceder a la base de consumidores de Uber y a su red de socios de recarga de vehículos y flotas.

Se espera que el acuerdo, del que las empresas no desglosaron el precio, se cierre en la primera mitad de 2026, aunque la adquisición está sujeta a la aprobación reglamentaria y otras condiciones de cierre.

SpotHero fue fundada en 2011 y ofrece estacionamiento en más de 13.000 garajes, aparcamientos y servicios de aparcacoches en Estados Unidos y Canadá. Según CNBC, en 2019 recibió 50 millones de dólares en financiación por parte de la firma Macquaire Capital.

El CEO de SpotHero, Mark Lawrence, subrayó que aliarse con Uber permitirá a su empresa llevar su red de aparcamiento digital a más conductores y «hacer que el estacionamiento sea una parte natural de la plataforma Uber».

Por su parte, el director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, indicó que SpotHero en la aplicación de su compañía hará que la experiencia de conducir «sea más fácil que nunca».

En las operaciones electrónicas posteriores al cierre de Wall Street, las acciones de Uber avanzaban un 0,2 %, pese a que cerraron la jornada con una bajada del 4 %.

A principios de mes, Uber divulgó que en el último trimestre de 2025 obtuvo un beneficio neto de 296 millones de dólares para ese periodo. Los ingresos netos del año anterior fueron de 6.880 millones de dólares.

La compañía anunció entonces que implementará viajes con vehículos autónomos en Madrid, Londres y Los Ángeles, entre otras ciudades, en el marco de su estrategia por convertirse en la empresa que más viajes de este tipo coordina en todo el mundo para el año 2029. EFE

asg/jco/seo