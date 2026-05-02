Ucrania anuncia una reforma militar con desmovilización gradual y aumento salarial

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Ucrania pondrá en marcha una reforma del ejército que incluirá una desmovilización por fases y compensaciones más altas para los soldados desplegados en el frente, anunció el viernes el presidente, Volodimir Zelenski.

Tras más de cuatro años de guerra con Rusia, que ha causado decenas o incluso -según algunas estimaciones- centenas de miles de muertos, las fuerzas ucranianas buscan nuevas vías de reclutamiento.

Actualmente, la mayoría de los nuevos reclutas son incorporados de manera obligatoria, un tema especialmente delicado en el país, ya que muchos ucranianos perciben que el sistema es injusto, corrupto e ineficaz.

Zelenski aseguró que se garantizarán «condiciones claramente definidas sobre la duración del servicio» y que, a partir de este año, se aplicará una «desmovilización por fases» para quienes fueron movilizados previamente.

No ofreció más detalles sobre esta medida, muy solicitada.

La normativa vigente solo permite la desmovilización cuando se levante la ley marcial, que está en vigor desde el inicio de la invasión rusa, en febrero de 2022.

El presidente ucraniano también dijo que habrá un aumento significativo de los salarios de los soldados.

Zelenski indicó que los detalles de la reforma se finalizarán en mayo y se verán los primeros resultados en junio.

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