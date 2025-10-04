The Swiss voice in the world since 1935
Ucrania ataca otra refinería de petróleo rusa y un buque de misiles

2 minutos

Berlín, 4 oct (EFE).- Ucrania aseguró este sábado que sus fuerzas armadas han atacado otra importante refinería de petróleo en la región de Leningrado, en el noroeste de Rusia, y dañado un pequeño buque de misiles en la zona del lago Onega, en la República de Carelia, fronteriza con Finlandia.

El Estado Mayor General de Ucrania indicó en un mensaje de la aplicación Telegram que la pasada noche «las unidades de las Fuerzas de Defensa atacaron la planta Kirishinefteorgsintez, en la ciudad de Kírishi, en la región de Leningrado».

Según esta fuente, en las instalaciones se registraron explosiones e incendios.

Actualmente se están analizando los resultados del impacto en la refinería, que es, según Kiev, «una de las mayores refinerías en el territorio del país agresor», ya que tiene una capacidad anual de procesamiento de crudo de 18,4 millones de toneladas.

Además, siempre según el Estado Mayor General, en la zona del lago Onega, en la región de Carelia, resultó dañado el pequeño buque de misiles, el ‘Buyan‑M’.

Ucrania también está evaluando el grado de los daños sufridos por el buque enemigo.

Asimismo, de acuerdo con el Estado Mayor General, las fuerzas armadas ucranianas alcanzaron en la región rusa de Kursk el complejo de radar ‘Garmon’ y un vehículo de transporte y recarga perteneciente al sistema de misiles táctico‑operacionales ruso ‘Iskander’.

En paralelo, las tropas ucranianas efectuaron un ataque contra el puesto de mando de la 8ª unidad del Ejército ruso desplegado en el ocupado territorio de Donetsk, en el este de Ucrania. EFE

cae/llb

