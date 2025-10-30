Ucrania busca limpiar Pokrovsk de infiltrados y niega que haya tropas rodeadas en Kúpiansk

Marcel Gascón

Kiev, 30 oct (EFE).- El jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, explicó este jueves que la principal tarea de su Ejército en la ciudad de Pokrovsk es encontrar y eliminar a los soldados rusos que se han infiltrado en el municipio y que se esconden en edificios esperando a que lleguen más efectivos de su bando para agruparse.

Sirski dijo también -tras reunirse cerca de esa ciudad con los mandos activos sobre el terreno- que las tropas ucranianas no están rodeadas por las fuerzas rusas en la localidad de Kúpiansk ni han sido bloqueadas en la propia Pokrovsk, como había dado entender en la víspera el presidente ruso, Vladímir Putin, al ofrecer a Kiev la posibilidad de rendición de sus soldados en ambos municipios.

El jefe del Ejército de Ucrania no dio más detalles sobre lo que está ocurriendo en Kúpiansk, un nudo ferroviario de la región nororiental de Járkov donde a las fuerzas rusas les queda medio kilómetro para encerrar a las tropas ucranianas en un reducto sin salida, según la última actualización del mapa de la plataforma ucraniana de seguimiento de la guerra DeepState.

“La situación es difícil, pero las declaraciones de la propaganda rusa sobre el supuesto ‘bloqueo’ de las Fuerzas de Defensa de Ucrania tanto en Pokrovsk como en Kúpiansk no responden a la realidad”, dijo el general ucraniano en un comunicado publicado en Telegram, en el que advirtió asimismo de que Rusia concentra una gran cantidad de tropas en esa parte del frente.

Sirski pasó después a explicar que los efectivos de la infantería rusa que se encuentran dentro de la ciudad evitan entrar en combate y cambian de lugar constantemente para no ser vistos por las tropas ucranianas que aún dominan el interior de este municipio de la región oriental de Donetsk, que antes de la guerra tenía 60.000 habitantes.

“Por eso la tarea prioritaria es detectarlos y eliminarlos”, agregó el general ucraniano, que destacó la importancia para esta misión de los drones de reconocimiento, para encontrarlos, y de los de ataque, para liquidarlos.

Sirski señaló que efectivos de numerosos cuerpos del Ejército, la Policía y la Guardia Nacional ucraniana y el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) trabajan para conseguir este objetivo y mantener Pokrovsk bajo control ucraniano.

El jefe del Ejército ucraniano ha ordenado prestar especial atención a la coordinación entre las distintas unidades desplegadas en Pokrovsk para defender uno de los bastiones más importantes que Ucrania conserva en Donetsk y ha pedido que se refuerce la seguridad de las rutas de evacuación y suministros.

Incursiones en grupos pequeños

Según el último boletín del Centro para Estrategias de Defensa de Kiev, los rusos no controlan ninguna posición dentro de Pokrovsk, pese a la presencia de grupos de infantería que se han infiltrado en la ciudad a pie, pero cuentan en la zona con una ventaja de diez a uno en número de drones.

DeepState explicó el miércoles, citando testimonios de soldados ucranianos en la zona, que los rusos penetran en Pokrovsk en grupos de hasta diez personas aprovechando huecos en las defensas ucranianas que protegen la ciudad.

Unos pocos centenares se encontrarían ya en el interior del municipio, al que tratan de acercarse desde el este y el sur unos 11.000 soldados rusos, según una cifra ofrecida recientemente por el Ejército ucraniano.

De acuerdo con DeepState, Ucrania no cuenta con suficientes tropas para eliminar con combates directos a los infiltrados y evitar más incursiones al mismo tiempo, lo que obliga a las tropas de Kiev a recurrir sobre todo a los drones para una tarea que se complicará a medida que la visibilidad se reduzca por el mal tiempo.

En una conversación con periodistas en la que participó EFE, el presidente Volodímir Zelenski dijo el lunes que unos 200 rusos habían logrado penetrar en Pokrovsk.

Zelenski afirmó además que la ventaja numérica de Rusia sobre Ucrania durante la ofensiva sobre Pokrovsk ha sido la mayor parte del tiempo de ocho a uno a favor de los rusos.

DeepState sostiene que la idea de los rusos es mantener el ritmo de infiltraciones hasta amasar dentro de la ciudad personal suficiente para atacar a los ucranianos desde su propia retaguardia. EFE

