Ucrania denuncia el «cinismo absoluto» de Rusia por lanzar ataques antes de las treguas

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó el martes a Rusia de mostrar un «cinismo absoluto» por lanzar una ola de ataques, que dejó al menos seis muertos, pese a la inminencia de las treguas anunciadas por ambas partes.

El ejército ruso lanzó durante la noche 11 misiles balísticos y 164 drones contra Ucrania, indicaron las fuerzas aéreas ucranianas.

En la región central de Poltava, un ataque con drones y misiles rusos dejó cinco fallecidos y 37 heridos, informó un funcionario. En la región de Járkov, en el noreste, una persona murió y dos sufrieron heridas, informó la fiscalía.

«Es de un cinismo absoluto pedir un alto el fuego para realizar celebraciones propagandísticas, mientras se lanzan ataques todos los días con misiles y drones», declaró Zelenski.

Ucrania decretó de su lado un alto el fuego a partir del miércoles, mientras que Rusia anunció unilateralmente un cese de hostilidades para los días 8 y 9 de mayo, a fin de celebrar el sábado en Moscú su desfile del Día de la Victoria.

Kiev advirtió que respondería a cualquier ataque de Moscú durante ese período. El ejército ruso amenazó con lanzar «un ataque masivo con misiles» contra Ucrania en caso de violación de su cese de hostilidades.

«Actuaremos de manera recíproca a partir de ese momento», advirtió Zelenski.

«Es hora de que los dirigentes rusos tomen medidas concretas para poner fin a su guerra, sobre todo porque el Ministerio de Defensa ruso estima que no puede organizar un desfile en Moscú sin la buena voluntad de Ucrania», añadió el mandatario ucraniano.

Rusia conmemora cada año el Día de la Victoria soviética contra la Alemania nazi en 1945 con un gran desfile militar en la Plaza Roja de Moscú.

Sin embargo, Ucrania, en respuesta a la intensificación de los bombardeos en las últimas semanas, ha multiplicado sus ataques con drones hacia territorio ruso.

Uno de estos aparatos incluso destrozó la fachada de un edificio residencial de lujo en el oeste de Moscú.

– «La paz o desfiles militares» –

«Si el régimen de Kiev intenta llevar a cabo sus planes criminales destinados a perturbar las celebraciones del 81º aniversario de la Victoria en la Gran Guerra Patria, las fuerzas armadas rusas lanzarán un ataque masivo de misiles en represalia contra el centro de Kiev», advirtió el Ministerio de Defensa ruso.

Ucrania pide desde hace tiempo una tregua prolongada en el frente para facilitar las negociaciones y llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra, desencadenada por la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Moscú se niega, al argumentar que un cese de hostilidades más amplio permitiría a Kiev reforzar sus defensas.

«La paz no puede esperar a los ‘desfiles’ y las ‘celebraciones’. Si Moscú está dispuesto a poner fin a las hostilidades, puede hacerlo mañana (martes) por la noche», reaccionó el jefe de la diplomacia ucraniana, Andrii Sibiga, el lunes.

«El 6 de mayo se verá si Moscú habla en serio y qué es lo que realmente quiere: la paz o desfiles militares».

Estos anuncios se producen en un momento en que Estados Unidos ha desviado su atención a la guerra en Oriente Medio, tras sus esfuerzos por poner fin al conflicto en Ucrania.

También llegan en un contexto delicado para el ejército ruso en el frente.

La zona controlada por los rusos en Ucrania se redujo en unos 120 km2 en abril, algo que no ocurría desde la contraofensiva ucraniana del verano de 2023, según un análisis de la AFP de los datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

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