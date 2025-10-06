The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Ucrania denuncia la presencia de componentes extranjeros en los drones y misiles rusos

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, denunció el lunes la presencia de miles de componentes suministrados por empresas de Estados Unidos, Alemania o Japón en los sistemas de misiles y drones que Rusia utilizó para atacar Ucrania este fin de semana.

«Durante los bombardeos masivos en la noche del 5 de octubre, Rusia empleó 549 sistemas de armas que contenían 102.785 componentes de fabricación extranjera», afirmó Zelenski en redes sociales.

El presidente ucraniano citó a Estados Unidos, China, Taiwán, Reino Unido, Alemania, Suiza, Japón, Corea del Sur y Países Bajos, a los que acusa de no impedir esos suministros.

Zelenski acusa a esas empresas de proveer sistemas informáticos, microprocesadores o sensores que permiten el funcionamiento de misiles y drones.

Según él, misiles balísticos rusos como el Iskander o el Kinzhal utilizan tecnologías importadas de Estados Unidos.

En las últimas semanas Rusia está intensificando sus ataques aéreos nocturnos contra Ucrania, apuntando especialmente a la red eléctrica y provocando cortes de electricidad.

En la madrugada del domingo, cerca de 500 drones y más de 50 misiles cayeron sobre Ucrania.

En la región de Leópolis (oeste), hasta ahora relativamente preservada por la guerra desde que empezó la invasión rusa en 2022, murieron cuatro personas. 

En la zona de Zaporiyia, una persona murió y otras diez resultaron heridas, según el gobernador regional, Iván Fedorov.

bur-mad/pc/pb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
11 Me gusta
53 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR