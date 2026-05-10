Ucrania denuncia siete civiles heridos por bombardeos rusos durante la tregua

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Una andanada de bombardeos rusos dejaron al menos a siete civiles heridos en Ucrania, entre ellos un niño, informaron este domingo las autoridades locales en plena tregua por la conmemoración de la victoria de 1945, que ambos bandos se acusan mutuamente de violar.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el viernes por la noche un alto al fuego de tres días entre Ucrania y Rusia a partir del sábado.

Pero los bandos en conflicto se acusan mutuamente de continuar las ofensivas, causando nuevas víctimas civiles.

La administración de la región ucraniana de Dnipropetrovsk, en el sureste, informó de que una niña de tres años resultó herida en un ataque con dron en el distrito de Sinelnykové y fue hospitalizada en «estado estable».

En un recuento del Ministerio del Interior ucraniano y de autoridades regionales se da cuenta del balance de muertos en varias regiones del país.

De acuerdo con la Fuerza Aérea ucraniana, el país fue blanco durante la noche de 27 drones rusos de largo alcance, una cifra baja, ya que Ucrania suele ser atacada cada noche por decenas de drones.

El gobernador de la región rusa de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, afirmó por su parte que un soldado ruso resultó herido en un ataque con dron ucraniano en una zona fronteriza.

El ejército ruso, en su informe diario, acusó el domingo a las fuerzas ucranianas de haber llevado a cabo, en las últimas 24 horas, 676 ataques de artillería y carros de combate, 6.331 ataques con drones y ocho ofensivas de infantería en el frente.

Por su parte, el Estado Mayor ucraniano registró, en un informe publicado el domingo por la mañana, 147 enfrentamientos armados en las últimas 24 horas.

Según esta fuente, el ejército ruso llevó a cabo el sábado 7.704 ataques con drones y 2.021 bombardeos de artillería contra localidades o posiciones ucranianas.

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