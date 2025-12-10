Ucrania informa de nuevo ataque con drones navales contra petrolero ruso en el mar Negro

Kiev, 10 dic (EFE).- Fuentes del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) informaron este miércoles a varios medios ucranianos de un ataque con drones marinos Sea Baby contra un petrolero en el mar Negro, que navega bajo bandera de las Comores pero pertenece supuestamente a la conocida como ‘flota fantasma’ rusa.

El petrolero, identificado por las citadas fuentes como el Dashan, navegaba por la zona económica exclusiva de Ucrania hacia el puerto ruso de Novorrosíisk.

Según el medio Ukrainska Prava, el carguero se desplazaba a máxima velocidad y con el traspondedor apagado cuando se produjo el ataque.

«Como resultado del ataque, el petrolero sufrió daños críticos. El vídeo (filmado por los drones) muestra potentes explosiones en la popa del barco. Según informaciones preliminares, el barco está fuera de servicio», dijeron las fuentes a este medio, que publicó unas imágenes que supuestamente muestran el incidente.

El SBU estimó el valor del petrolero atacado en 30 millones de dólares (25,75 millones de euros) y el de su cargamento de crudo en aproximadamente 60 millones de dólares (51,49 millones de euros).

Este es el tercer petrolero de la supuesta flota fantasma que es dañado recientemente en ataques ucranianos en el mar Negro, de acuerdo con Kiev, después de que el Kairo y el Virat fueran golpeados el pasado 29 de noviembre.

Según Ukrainska Pravda, el Dashan está sometido a sanciones por parte de la UE, Reino Unido, Canadá, Australia y Suiza por el transporte de materias primas rusas y por sus prácticas de navegación arriesgadas, que incluyen la desconexión del traspondedo, un sistema de identificación. EFE

