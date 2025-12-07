Ucrania informa del impacto de un misil ruso en la presa del embalse de Pecheneg

Berlín, 7 dic (EFE).- Las autoridades ucranianas anunciaron este domingo que un misil ruso ha impactado en la presa del embalse de Pecheneg, en la región nororiental de Járkov, lo que ha provocado a la suspensión del tráfico rodado por encima de la infraestructura.

«Por suerte no hubo víctimas, aunque el tráfico sobre la presa era muy denso (en ese momento). Los expertos están estudiando las dimensiones del daño», detalló el alcalde del municipio aledaño, Oleksandr Gusarov, a la cadena pública Suspilne.

Incluso si la estratégica presa ha quedado destruida, esto no tendrá un impacto sustancial para el frente, aseguró el 16.º Cuerpo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en un comunicado, en el que destacaron que la infraestructura es blanco desde hace tiempo de ataques rusos sistemáticos con bombas, drones y misiles.

«La parte ucraniana es consciente desde hace tiempo de los potenciales riesgos y está preparada para que la presa sufra daños críticos. Se prepararon con antelación planes de respuesta adecuados», afirmó en un comunicado.

Se han desarrollado rutas de tráfico alternativas y las unidades que dependen de esta ruta de suministro han acumulado reservas de material para no verse impactadas por una posible destrucción del dique.

La carretera que transcurre por encima de la presa es una vía de abastecimiento crucial para la defensa de Vovchansk, ciudad que Rusia asedia desde hace un año y medio y cuya captura anunció pasado 1 de diciembre, aunque Kiev todavía no la ha dado oficialmente por perdida. EFE

