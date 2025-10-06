The Swiss voice in the world since 1935
Ucrania investiga posibles ejecuciones a manos de militares rusos de 263 de sus soldados

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Kiev, 6 oct (EFE).- Ucrania investiga como posibles ejecuciones las muertes de 263 soldados ucranianos que habrían sido asesinados tras rendirse o ser hechos prisioneros por los rusos, según dijo la Fiscalía este lunes en un comunicado.

La Fiscalía también investiga como asesinatos las muertes en julio de 2022 en un penal situado en Olénivka, en la zona ocupada por Rusia de la región ucraniana de Donetsk, de 59 prisioneros de guerra ucranianos en una explosión en los barracones que Kiev cree que se produjo desde dentro y atribuye a los rusos.

Según la nota, la oficina del fiscal general ya ha abierto 80 casos por estas supuestas ejecuciones y nueve soldados rusos han sido acusados formalmente ante la justicia como responsables de estos crímenes. Ucrania efectúa normalmente estos procedimientos en ausencia.

Ucrania suele documentar estos casos por vídeos aparecidos en las redes sociales o grabados por drones de su Ejército en los que se aprecian los momentos posteriores al apresamiento de los soldados ucranianos en el campo de batalla.

Kiev y los prisioneros de guerra ucranianos que han retornado a Ucrania en intercambios denuncian además torturas sistemáticas durante su cautiverio en Rusia.

Según el Ministerio del Interior de Ucrania, en septiembre había cautivos en Rusia más de 2.500 soldados ucranianos. EFE

mg/psh

