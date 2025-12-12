Ucrania y sus aliados europeos piden a Estados Unidos garantías sólidas de seguridad

París, 12 dic (EFE).- Las autoridades de Kiev y sus aliados europeos han pedido a Estados Unidos que ofrezca garantías sólidas de seguridad antes de entrar en cualquier negociación territorial en el este de Ucrania ocupado por los rusos, señalaron este viernes fuentes de la Presidencia francesa.

«Las expectativas de los europeos respecto a los estadounidenses podrían asemejarse a lo que, de forma algo simplista, se denomina una especie de ‘Artículo Cinco’ (como en la OTAN), es decir, una garantía estadounidense para quienes participan en la Coalición de los Voluntarios» de apoyo a Ucrania, señalaron las fuentes del Elíseo.

El Artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte estipula que un ataque armado contra uno o más aliados se considerará un ataque contra todos. De hecho, la defensa colectiva es el principio fundamental de la OTAN.

Esas garantías establecidas con «total claridad y transparencia» serían un mensaje para advertir «a los rusos, de que si planean atacar de nuevo a Ucrania tendrán que hacerlo contra los europeos y los ucranianos, sin duda, pero también contra los estadounidenses».

«Es necesaria una transparencia total respecto a las garantías de seguridad que los europeos y los estadounidenses pueden brindar a los ucranianos antes de realizar cualquier ajuste en las controvertidas cuestiones territoriales», recalcaron las fuentes de la Presidencia francesa, tras descartar cualquier reunión negociadora presencial este fin de semana en París, como se especuló la víspera.

«No habrá reunión en París este fin de semana. ¿Llamadas telefónicas? Sí, muchas», señalaron.

Los ucranianos no han llegado a ningún «acuerdo sobre los territorios» y «no están considerando ninguno en este momento», aseguraron las fuentes, desmintiendo así informaciones en ese sentido aparecidas en la prensa francesa que sugerían que Kiev estaba abierto a una desmilitarización de las zonas que aún controlan y que exigen los rusos.

«Los ucranianos no han llegado a un acuerdo sobre los territorios, no están considerando un acuerdo sobre los territorios hoy, no están considerando una DMZ (zona desmilitarizada)», insistieron las fuentes del Palacio del Elíseo.

«Tanto para ucranianos como para europeos, la conversación gira principalmente en torno a las garantías de seguridad. La cuestión del territorio puede surgir porque es una de las demandas de Rusia. Sin embargo, no está sujeta a ningún parámetro ucraniano o europeo. Al menos, no en este momento», reiteraron las fuentes.

Sobre las garantías de seguridad, precisaron que hay personal militar trabajando actualmente en la planificación de las mismas.

La primera garantía de seguridad es el equipamiento a largo plazo del ejército ucraniano para disuadir a Rusia de un nuevo ataque y ya se está implementando, aunque «será necesario hacer más».

La segunda garantía «esencial» es la Coalición de Voluntarios y las modalidades de su despliegue o movilización en apoyo a Ucrania.

Y la tercera, completaron las fuentes, es «el apoyo estadounidense a este mecanismo, para que los rusos sean plenamente conscientes de que, si lanzan otro ataque, se enfrentarán no solo a la primera, la segunda, sino también a la tercera línea de defensa. Todo esto se está debatiendo actualmente», precisaron.

Lo importante ahora, dijeron, es fortalecer la postura negociadora ucraniana en un momento en que Rusia ve como su economía se desacelera.

«Ucrania se mantiene firme, lo cual es muy importante, y estamos utilizando todos los medios a nuestro alcance para asegurar que se mantengan firmes mientras buscamos las condiciones para una paz sólida y duradera», señalaron.

Y apuntaron a las «debilidades» de Rusia, cuya economía se ha desacelerado y ve como la presión de las sanciones se intensifican, especialmente en el sector del petróleo. EFE

