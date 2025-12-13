UE mantiene las cuotas de pesca para la merluza sur pero reduce el abadejo y el lenguado

Bruselas, 13 dic (EFE).- Los ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) cerraron durante la madrugada del sábado un acuerdo para fijar las posibilidades de pesca en las aguas comunitarias del Atlántico que incluye el mantenimiento de la cuota para la merluza sur y reducciones para el abadejo y el lenguado.

«Un gran dato es sin duda el mantenimiento de la cuota de merluza sur en 10.982 toneladas, lo cual supone prácticamente 2/3 del conjunto de la merluza europea,» explicó el sábado por la mañana en una rueda de prensa el ministro de español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Tras dos días de intensas negociaciones, los ministros de los Veintisiete cerraron un acuerdo a altas horas de la madrugada que fija los límites de capturas para los pescadores en el año 2026 tras analizar la propuesta de la Comisión Europea, basada en informes científicos del estado de conservación y stocks de las diferentes especies.

En cuanto al abadejo y el lenguado, Planas aseguró que se había conseguido atenuar la propuesta inicial de Bruselas, y finalmente se acordó en una reducción de alrededor del 13 % para el abadejo y el 9 % para el lenguado.

También se ha disminuido ligeramente la pesca del jurel (-4,6%) y el rape (-1,1%), mientras que las capturas de solla y merlan se reducirán en un 19 % y 26,5 % respectivamente.

Por otro lado, el ministro se mostró satisfecho con la propuesta en relación al boquerón y la anchoa, que incluye un aumento de más del 60 % para los buques de Huelva y Cádiz y de un 8 % para el Cantábrico, según explicó Planas. El límite para la pesca del gallo también se ha incrementado en un 11 %.

Asimismo, la captura de la cigala se verá favorecida con un aumento de hasta el 48,9 %. Sin embargo, el ministro señaló que «una espina» es la reducción de más del 50 % de capturas para la cigala del Golfo de Cádiz.

Planas añadió que España ha solicitado una revisión científica para ese caso en particular, ya que tiene «serias dudas» de que los datos utilizados «sean correctos».

Acuerdos multilaterales

En cuanto a las negociaciones de la UE con otros países, los europeos no consiguieron llegar a un acuerdo con los Estados costeros – Noruega, Islandia e Islas Feroe – para la pesca de la caballa.

En consecuencia, se aplicarán provisionalmente durante los primeros seis meses del año los límites de captura propuestos por la Comisión Europea para facilitar la recuperación de la especie, que comprende un recorte del 70 % de las capturas de caballa.

Esta falta de acuerdo, explicó el ministro español, provocó una declaración por parte de Alemania – a la que también se sumaron España y otros Estados miembros – pidiendo a la Comisión que «reflexione seriamente» la aplicación de cuotas unilaterales por parte de los Estados costeros ya que, según Planas, «tienen una aproximación desde el punto de vista de la fijación de cuotas distinta de la nuestra», lo cual «evidentemente es un problema serio».

Las negociaciones entre la UE y Noruega también siguen a la espera de acuerdo, por lo que los ministros también acordaron establecer límites provisionales, explicó un comunicado del Consejo de la UE.

Finalmente, el ministro calificó de «satisfactorio para los intereses españoles» la conclusión de las negociaciones entre la UE y Reino Unido, que afectan aproximadamente a unos 80 buques españoles.

En ese sentido, destacó que se ha «salvado» la pesca del besugo con 85 toneladas y se ha logrado un acuerdo para mantener las actuales condiciones de acceso para el atún blanco, que se prorrogan hasta 2030.

Jornadas de pesca

Planas ya anunció a primera hora del sábado que se había logrado aumentar a 143 los días de capturas en el Mediterráneo para 2026, que Bruselas quería fijar en 9,7 días, y que se había convertido en una de las mayores preocupaciones para el sector.

«Desde luego a nadie en su sano juicio se le ocurre proponer a una actividad empresarial 9,7 días de trabajo al año, y que sea rentable mucho menos», dijo el pasado jueves Basilio Otero, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), a lo que el secretario general de Cepesca, Javier Garat, añadió que deberían mantenerse «por lo menos 143 días de pesca».

Además, el ministro explicó que no se añadirán nuevas medidas selectivas a las ya vigentes. EFE

