UE y Alemania apoyan programa de transición energética en Bolivia con 9 millones de euros

3 minutos

La Paz, 4 feb (EFE).- La Unión Europea (UE) y Alemania cofinanciarán el programa de apoyo a la diversificación energética de Bolivia EU4ProTransición con fondos no reembolsables por 9 millones de euros, informó este miércoles el ministerio boliviano de Hidrocarburos y Energías.

De ese monto, 5 millones de euros fueron otorgados por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) y otros 4 millones por la UE, según un comunicado de prensa del ministerio.

Estos recursos permitirán «incorporar nuevos componentes estratégicos orientados a la integración eléctrica regional y al desarrollo del hidrógeno verde, proyectando a Bolivia como un potencial eje de conexión energética en la región», indicó el Gobierno boliviano.

En un encuentro con los representantes de la cooperación, el ministro de Hidrocarburos y Energías de Bolivia, Mauricio Medinaceli, sostuvo que su país entró en una fase en la que el mercado y el sector privado son actores clave, «sin descuidar a las familias más pobres» de la nación.

A su turno, el embajador de Alemania en La Paz, José Schulz, expresó que el encuentro refleja «el firme compromiso de Alemania y la Unión Europea de acompañar a Bolivia en su camino hacia una diversificación energética sostenible» y alineada con las prioridades y compromisos internacionales del país en cuanto al «clima y desarrollo”.

La articulación entre la UE y el BMZ se hizo oficial este miércoles mediante la firma de un preacuerdo de cofinanciamiento del bloque europeo al programa del ministerio alemán, según el comunicado de prensa.

Este evento se enmarca en la visita de la misión del Equipo Europa a Bolivia y tuvo la participación de la encargada de Cooperación Bilateral con Bolivia del BMZ, Christina Seeberg-Elverfeldt; el jefe de la delegación de la UE en Bolivia, Jaume Segura, autoridades bolivianas y representantes del bloque europeo y de la Cooperación Alemana.

El ministerio boliviano de Hidrocarburos y Energías explicó que impulsa el programa ProTransición a través del Viceministerio de Electricidad y Energías Renovables, para fortalecer la diversificación de la matriz energética, reducir la dependencia del gas natural y garantizar el abastecimiento de electricidad en el país.

Este programa busca «crear y consolidar condiciones financieras, operativas y técnicas para incrementar el uso de energías renovables, promover la autogeneración eléctrica, mejorar la eficiencia energética e impulsar la movilidad eléctrica, contribuyendo al cumplimiento de los compromisos climáticos del país», agregó el ministerio.

La misión del Equipo Europa inició el lunes su visita a Bolivia en pos de impulsar inversiones en diversos campos, generar diálogo político con las autoridades del país suramericano y ampliar la cooperación. EFE

gb/eb/nvm