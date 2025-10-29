Ultraconservador exalcalde de Lima presenta candidatura presidencial por «voluntad divina»

3 minutos

Lima, 29 oct (EFE).- Rafael López Aliaga, el ultraconservador exalcalde de Lima, presentó este miércoles a los integrantes de su candidatura presidencial para las elecciones de 2026 en Perú con su partido Renovación Popular, donde estará acompañado por la actual congresista Norma Yarrow para la primera Vicepresidencia y por Jhon Ramos Malpica para la segunda Vicepresidencia.

La candidatura, que aún debe ser aprobada en las elecciones primarias del partido este 30 de octubre, se hizo pública en un pequeño acto del partido ultraconservador en Lima, quince días después de que López Aliaga renunciara como alcalde de la capital peruana para anunciar su aspiración presidencial.

«Es histórico, para mí, un tema que nunca francamente pensé asumir, pero está la voluntad humana y la voluntad divina, y muchas veces uno tiene que dar su vida inclusive materialmente por cumplir designios superiores», dijo López Aliaga, conocido popularmente como ‘Porky’.

El exalcalde sostuvo que gracias a las redes sociales, la gente sabe que Renovación Popular «cumple lo que hace» y que tanto él como sus compañeros de candidatura «están curtidos» para recibir insultos anónimos.

López Aliaga afirmó que el eje principal de la candidatura es «acabar con la inseguridad ciudadana de raíz», para lo que priorizarán el presupuesto en inteligencia policial y militar y en las cárceles.

«Si es necesario salirse de la Corte Interamericana de Derechos Inhumanos (sic), nos saldremos, no tenemos ningún problema», dijo López Aliaga en referencia al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En este sentido, el precandidato agregó que Perú pedirá ayuda al departamento de inteligencia de Estados Unidos, país con el que comparte «el mismo objetivo militar», «ir de frente y acabar con un individuo que sea enemigo de la patria, como sicarios y extorsionadores».

El ultraconservador propone también «acabar con el sufrimiento de las personas sin recursos» y crear un Ministerio de Programas Sociales, aunque declaró que, si llega al poder, eliminará varios ministerios porque adelantará «una reducción brutal del gasto público».

Por su parte, la congresista Yarrow, secretaria general de Renovación Popular, afirmó que el país necesita un cambio y acabar con la corrupción que rompe el alma de los peruanos.

«Este país necesita un cambio, reconciliación, unión, cerrar esas brechas que nos rompen el alma», declaró la parlamentaria al definirse como «la dama de hierro de los cerros», por conocer la realidad de los sectores humildes del país.

El candidato a la segunda vicepresidencia es Jhon Ramos Malpica, ingeniero de Ayacucho que dio su discurso en quechua, mientras que Roxana Rocha y el congresista Alejandro Muñante serán los sustitutos. EFE

pbc/fgg/jrg