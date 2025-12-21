The Swiss voice in the world since 1935
Umérov anuncia nueva reunión con mediadores estadounidenses este domingo

Berlín, 21 dic (EFE).- El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania, Rustem Umérov, anunció una nueva reunión este domingo de la delegación ucraniana con los mediados estadounidenses dentro de las negociaciones que impulsa Washington para poner fin a la guerra de agresión rusa.

«Tercer día de trabajo en Estados Unidos. Hoy, junto con el teniente general Andrí Gnátov, tendremos otra reunión con la parte estadounidense. Trabajamos de manera constructiva y de forma sustantiva. Esperamos seguir avanzando y obtener resultados prácticos», escribió Umérov en su cuenta de Telegram

Umérov y Gnátov, jefe del Estado Mayor ucraniano, iniciaron el viernes pasado en Estados Unidos una nueva ronda de contactos con sus socios estadounidenses y europeos.

En tanto, el enviado del Kremlin, Kiril Dmítriev, mantuvo el sábado consultas en Miami con los representantes de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, que se iban a prolongar también este domingo. EFE

