Un accidente de autobús con estudiantes en el sur de Francia causa 17 heridos
París, 15 sep (EFE).- Diecisiete personas resultaron levemente heridas cuando un autobús que transportaba principalmente estudiantes de primaria y secundaria chocó esta mañana contra un árbol en una carretera en los alrededores de la ciudad de Cahors (sur de Francia).
A bordo del autobús accidentado iban 40 personas de las cuales algunas sufrieron fracturas y heridas leves, informó en un comunicado la prefectura (delegación de gobierno) del departamento de Lot.
Al lugar del accidente se desplazaron 70 efectivos de policía, personal sanitario y bomberos.
Los pasajeros que salieron ilesos fueron trasladados a la unidad médico-psicológica de urgencia instalada en el salón de usos múltiples de Lacapelle, en Cahors. EFE
irr/ac/jgb