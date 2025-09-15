The Swiss voice in the world since 1935

Un accidente de autobús con estudiantes en el sur de Francia causa 17 heridos

París, 15 sep (EFE).- Diecisiete personas resultaron levemente heridas cuando un autobús que transportaba principalmente estudiantes de primaria y secundaria chocó esta mañana contra un árbol en una carretera en los alrededores de la ciudad de Cahors (sur de Francia).

A bordo del autobús accidentado iban 40 personas de las cuales algunas sufrieron fracturas y heridas leves, informó en un comunicado la prefectura (delegación de gobierno) del departamento de Lot.

Al lugar del accidente se desplazaron 70 efectivos de policía, personal sanitario y bomberos.

Los pasajeros que salieron ilesos fueron trasladados a la unidad médico-psicológica de urgencia instalada en el salón de usos múltiples de Lacapelle, en Cahors. EFE

