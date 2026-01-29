Un accidente de avión deja 15 muertos en Colombia, incluido un legislador

afp_tickers

3 minutos

Un accidente de avión dejó 15 muertos el miércoles en el noreste de Colombia, zona fronteriza con Venezuela con fuerte presencia guerrillera, entre ellos un congresista y un candidato a la Cámara de Representantes, informaron las autoridades.

El vuelo operado por Satena, aerolínea estatal colombiana, despegó desde la ciudad fronteriza de Cúcuta y tenía una duración de unos 23 minutos. Pero el avión perdió el contacto poco antes de su aterrizaje en la conflictiva región del Catatumbo, alrededor del mediodía (17H00 GMT).

Aún no hay indicios sobre la causa del accidente, pero la autoridad aérea colombiana destacó las malas condiciones meteorológicas.

Registramos «condiciones meteorológicas adversas permanentes en el sitio del impacto», dijo en una rueda de prensa el coronel Álvaro Bello, director de investigación de accidentes en la Aeronáutica Civil, encargada de la seguridad aérea del país.

Pobladores y campesinos de la zona fueron los primeros en llegar al lugar del accidente, según el Ministerio de Transporte, un punto montañoso de clima variable y con vastas áreas controladas por la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Imágenes compartidas en redes sociales muestran los restos de fuselaje envueltos por arbustos y barro.

La última localización de la aeronave se registró en un punto del departamento del Norte de Santander a 1.700 metros de altitud, según el rastreador de vuelos Flight Radar.

«Sabemos que se precipitó en una vereda (pueblo)» rural conocida como Curasica, en el municipio de La Playa del Belén, dijo la ministra de Transporte María Fernanda Rojas a los periodistas.

Los investigadores intentan llegar al punto exacto para esclarecer qué pasó, pero la constante niebla dificulta el operativo.

«Siento mucho estos muertos. Toda mi solidaridad a sus familias», escribió en X el presidente izquierdista Gustavo Petro.

– Congresista muerto –

Entre las víctimas están el candidato a la Cámara Baja Carlos Salcedo y el congresista Diógenes Quintero, que ocupaba una curul de paz, posición especial surgida del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC para asegurar la representación parlamentaria de las víctimas del conflicto.

Quintero, de 36 años, nació en el Catatumbo, región plagada de cultivos de hoja de coca y donde varios grupos armados, entre ellos el ELN, se disputan el control de las rentas del narcotráfico y otras actividades ilegales.

Fue elegido como representante ante la Cámara Baja en 2022 y aspiraba a la reelección con un partido de centroderecha en marzo, cuando se celebrarán elecciones legislativas. Varias comunidades locales le rindieron homenaje tras su muerte.

Según su equipo de trabajo, la señal emitida por el celular del congresista ayudó a localizar el avión.

Su «labor estuvo siempre comprometida con la construcción de paz», dijo en X la vicepresidenta Francia Márquez.

La AFP contactó a Searca, empresa propietaria del avión, según el Ministerio de Transporte, pero no quiso hacer comentarios sobre el siniestro.

La aeronave es un Beechcraft 1900, modelo estadounidense que puede alcanzar una velocidad máxima de aproximadamente 440 kilómetros por hora.

Con su densa selva y sus gigantes cordilleras, gran parte de Colombia es difícil de recorrer por tierra, por eso muchas localidades están conectadas por rutas aéreas.

als-vd/cr