Un accidente de globo aerostático deja un fallecido y tres heridos graves en Países Bajos

2 minutos

Bruselas, 14 ago (EFE).- Una persona falleció y tres resultaron heridas de gravedad en un accidente de globo aerostático en la región de Frisia, en Países Bajos, uno de los más graves registrados en el país con este medio de transporte, según informan este jueves los medios neerlandeses.

El aparato, en el que viajaban 34 adultos incluidos el piloto y el copiloto, había comenzado a descender para aterrizar en un área despejada y ya casi estaba en el suelo cuando una repentina ráfaga de viento hizo que ganase velocidad y volcase.

Esto hizo que rebotase varias veces contra el suelo y que los pasajeros saliesen despedidos, según explicó la Real Asociación Aeronáutica de Países Bajos.

Pese a que los servicios de emergencia intervinieron rápidamente, no lograron reanimar a una de las personas heridas, que acabó falleciendo, y cinco pasajeros más tuvieron que ser trasladados al hospital, tres de ellos heridos de gravedad, según informa la cadena pública NOS.

Las autoridades siguen investigando las causas concretas del accidente tras hablar con la tripulación y los pasajeros, indicó un portavoz de la región de Frisia a este medio, precisando que aún hay «especulaciones» sobre si se debió a la meteorología, diferencias de presión o a la temperatura.

Un portavoz de la Real Asociación Aeronáutica de Países Bajos explicó ayer que el globo habría sido golpeado por una ráfaga de viento, ya que el miércoles se registraron en la región vientos de entre 18 y 26 kilómetros por hora, aunque esto no debería suponer en principio un problema para un globo aerostático.

Sin embargo, en el momento del accidente la velocidad de las ráfagas habría alcanzado hasta unos 31 kilómetros por hora, lo que sería demasiado para un aparato de esas características, según los medios locales. EFE

lpc/cg