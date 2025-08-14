The Swiss voice in the world since 1935

Un accidente de globo aerostático deja un fallecido y tres heridos graves en Países Bajos

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bruselas, 14 ago (EFE).- Una persona falleció y tres resultaron heridas de gravedad en un accidente de globo aerostático en la región de Frisia, en Países Bajos, uno de los más graves registrados en el país con este medio de transporte, según informan este jueves los medios neerlandeses.

El aparato, en el que viajaban 34 adultos incluidos el piloto y el copiloto, había comenzado a descender para aterrizar en un área despejada y ya casi estaba en el suelo cuando una repentina ráfaga de viento hizo que ganase velocidad y volcase.

Esto hizo que rebotase varias veces contra el suelo y que los pasajeros saliesen despedidos, según explicó la Real Asociación Aeronáutica de Países Bajos.

Pese a que los servicios de emergencia intervinieron rápidamente, no lograron reanimar a una de las personas heridas, que acabó falleciendo, y cinco pasajeros más tuvieron que ser trasladados al hospital, tres de ellos heridos de gravedad, según informa la cadena pública NOS.

Las autoridades siguen investigando las causas concretas del accidente tras hablar con la tripulación y los pasajeros, indicó un portavoz de la región de Frisia a este medio, precisando que aún hay «especulaciones» sobre si se debió a la meteorología, diferencias de presión o a la temperatura.

Un portavoz de la Real Asociación Aeronáutica de Países Bajos explicó ayer que el globo habría sido golpeado por una ráfaga de viento, ya que el miércoles se registraron en la región vientos de entre 18 y 26 kilómetros por hora, aunque esto no debería suponer en principio un problema para un globo aerostático.

Sin embargo, en el momento del accidente la velocidad de las ráfagas habría alcanzado hasta unos 31 kilómetros por hora, lo que sería demasiado para un aparato de esas características, según los medios locales. EFE

lpc/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR