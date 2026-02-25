Un ataque ucraniano contra una planta de fertilizantes en Rusia deja siete muertos

Un ataque de una treintena de drones ucranianos que alcanzó una fábrica de fertilizantes en la región rusa de Smolensk, en el oeste, causó el miércoles al menos siete muertos y diez heridos, anunciaron las autoridades.

Se trata de uno de los ataques más mortíferos contra una zona industrial en Rusia desde el inicio de la ofensiva a gran escala contra Ucrania, en febrero de 2022. Kiev ataca regularmente fábricas en Rusia como represalia por los bombardeos rusos que devastan su territorio.

«Las fuerzas armadas ucranianas llevaron a cabo un ataque aéreo con al menos 30 drones» contra esta fábrica de fertilizantes en la región de Smolensk, indicó el Comité de Investigación ruso, uno de los principales órganos judiciales de Rusia.

«Tras la detonación de artefactos explosivos (…), siete personas murieron y al menos 10 resultaron heridas», añadió esta fuente en un comunicado.

Previamente, en un primer balance, el gobernador de la región, Vasili Anojin, había afirmado en su cuenta de Telegram que al menos cuatro empleados de la fábrica habían muerto y otros diez habían resultado heridos.

Según las autoridades rusas, el ataque alcanzó durante la noche del martes al miércoles una empresa productora de fertilizantes situada en Dorogobuzh, una ciudad ubicada a unos 80 km al este de la capital regional, Smolensk.

El gobernador precisó que los ataques provocaron incendios en el lugar y que las autoridades estudiaban la posibilidad de evacuar a los habitantes de una localidad cercana «para minimizar los riesgos para la población».

«Los equipos de rescate trabajan en el lugar y han logrado controlar los focos de incendio», indicó.

Por su parte, el Comité de Investigación ruso precisó que el ataque dañó «elementos de la infraestructura de la fábrica, así como un cuartel de bomberos en el lugar y un vehículo de lucha contra incendios».

Según su sitio web esta planta fabricó 2 millones de toneladas de fertilizantes minerales en 2024.

