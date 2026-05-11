Un atentado con carro bomba contra un puesto de control deja al menos 15 muertos en Pakistán

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Un grupo de militantes detonaron un carro bomba en un puesto de control en el noroeste de Pakistán y abrieron fuego contra la policía, donde murieron al menos 15 agentes y tres resultaron heridos, dijeron las autoridades el domingo.

«Anoche, en el área de Fateh Khel de Bannu, un atacante suicida embistió con un vehículo cargado de explosivos un puesto de control policial, tras lo cual varios militantes ingresaron al puesto», dijo a la AFP Muhammad Sajjad Khan, funcionario de la policía de Bannu.

El policía precisó que confirmaron la muerte de 15 agentes en el último ataque en la provincia fronteriza de Khyber Pakhtunkhwa durante una serie de asaltos de militantes que ha tensado las relaciones entre Islamabad y Kabul.

Según las autoridades, hombres armados asaltaron el control policial tras la explosión del carro bomba y abrieron fuego, y también utilizaron pequeños drones en el ataque.

«Durante el asalto, los militantes utilizaron cuadricópteros junto con armamento pesado», dijo a la AFP un alto funcionario administrativo de Bannu bajo condición de anonimato.

Señaló que más de 100 militantes participaron en el ataque.

«Además, mientras se retiraban, los atacantes se llevaron a personal policial y armas de la comisaría», agregó.

El gobierno talibán en Kabul niega las acusaciones de Pakistán de que el territorio afgano sirve de refugio seguro para los militantes, pero en los últimos meses la difícil relación entre ambos países vecinos ha derivado en un conflicto armado con bombardeos aéreos pakistaníes sobre ciudades de Afganistán.

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