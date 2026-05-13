Un barco humanitario español navegará a Cuba para apoyar a un hospital pediátrico

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Barcelona, 13 may (EFE).- El velero Astral, de la organización humanitaria española Open Arms, zarpó este miércoles hacia Cuba para apoyar la autosuficiencia energética del hospital pediátrico Juan Manuel Márquez de La Habana con paneles fotovoltaicos.

Es una misión impulsada por más de una veintena de organizaciones sociales, sindicales y políticas para «denunciar el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba» por EE.UU. y los efectos en servicios básicos de la isla caribeña, especialmente los sanitarios.

El barco, que partió del puerto mediterráneo español de Badalona, atracará el jueves en otro próximo, el de Sagunto, donde está prevista una rueda de prensa a bordo y una jornada de puertas abiertas a la ciudadanía.

El mismo día hay convocada una concentración en el también cercano puerto de Valencia y un acto en la ciudad con participación de representantes de la misión y organizaciones colaboradoras.

Open Arms aseguró que la campaña y las actividades en varias ciudades de España antes de dirigirse a Cuba seguirán adelante «a pesar de los intentos de boicot», en referencia a la negativa «injustificable» del puerto valenciano a que hiciera escala. EFE

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