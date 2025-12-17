Un cohete Ariane 6 lanza desde la Guayana dos nuevos satélites del sistema Galileo

1 minuto

Redacción Ciencia, 17 dic (EFE).- Un cohete Ariane 6 de la Agencia Espacial Europea (ESA) ha despegado desde el puerto espacial de la Guayana Francesa con dos nuevos satélites a bordo que se sumarán a la constelación Galileo y que aportarán una mayor robustez al programa europeo de navegación, que presta servicio a más de la mitad de la población mundial.

A las 5:01 (hora GMT), tal y como estaba programado, el cohete despegó con los dos satélites (‘Sat 33’ y ‘Sat 34’), que emprendieron así un viaje que les llevará, si todas las fases se completan con éxito durante las próximas horas, hasta situarse en una órbita situada a unos 23.000 kilómetros de la superficie terrestre.

Los más de treinta satélites que integran la constelación Galileo permiten la posición precisa de miles de millones de usuarios a través de sus teléfonos móviles, vehículos u otros dispositivos, aunque son también clave para el tráfico aéreo o marítimo, para miles de infraestructuras críticas o para los servicios de emergencia y salvamento. EFE

rc/rrt