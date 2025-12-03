Un contigente policial custodia el centro de recuento de votos en Honduras

Tegucigalpa, 3 dic (EFE).- Un contingente policial y militar custodia este miércoles los terrenos del hotel donde se lleva a cabo el recuento de votos de los resultados preliminares de las elecciones generales de Honduras, que lidera por un estrecho margen el conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

Nasralla sumaba 1.017.429 votos (40,34 %) frente a los 997.873 (39,57 %) de Nasry Asfura, aspirante del también conservador Partido Nacional y quien goza del respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de acuerdo con datos del Consejo Nacional Electoral (CNE) con un escrutinio cercano al 80 %.

Decenas de policías, algunos de ellos antidisturbios, han sido desplegados en los alrededores del céntrico hotel donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) se ha instalado y ha habilitado una sala exclusiva para la prensa para avanzar el recuento de votos, que en la víspera fue reactivado tras horas paralizado.

En la mañana de este miércoles también había estacionado un camión lanza agua de la Policía Nacional hondureña, según presenció EFE.

El refuerzo policial tiene lugar después de que en la noche del martes un grupo de apoyo a Nasralla llegara hasta la zona del hotel portando antorchas y las rojiblancas banderas del Partido Liberal en manifestación.

Frente al céntrico hotel en Tegucigalpa, un militante del izquierdista gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), cuya candidata, Rixi Moncada, permanece relegado en un tercer puesto con apenas un 19 % de los votos, comenzó hacer ayuno dentro de un ataúd en señal de protesta por los resultados preliminares, que considera manipulados. EFE

