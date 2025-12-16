Un corredor entre Panamá y Costa Rica para proteger a los manatíes en peligro de extinción

4 minutos

Ciudad de Panamá, 16 dic (EFE).- Un corredor binacional de cerca de 1.000 kilómetros entre Panamá y Costa Rica puede ser clave para proteger a los manatíes, en peligro de extinción en América Central, según ha indicado este martes el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI).

Este corredor binacional, de 984 kilómetros -220 kilómetros en Costa Rica y 764 kilómetros en Panamá- que abarcan 2.631 kilómetros cuadrados de ecosistemas marinos costeros y humedales, es propuesto por los investigadores del Smithsonian que desarrollaron un estudio que revela los movimientos transfronterizos y el uso del hábitat del manatí del Gran Caribe (Trichechus manatus manatus).

«Con menos de 2.500 individuos maduros restantes y una disminución prevista de la población del 20 % en las próximas dos generaciones, esta subespecie se enfrenta a amenazas crecientes debido a la degradación del hábitat, las colisiones con embarcaciones, la caza furtiva y el enredo en las redes de pesca», precisa el ente científico con sede en Panamá.

Para apoyar la conservación a largo plazo de estos herbívoros, los investigadores proponen el corredor binacional, que incluye 18 áreas protegidas y cuatro sitios Ramsar: Humedal Caribe Noreste y Gandoca-Manzanillo en Costa Rica, y San San-Pond Sak y Damani-Guariviara en Panamá.

Esta galería abarca además «más de 57 ríos que alcanzan la isóbata (curva para la representación cartográfica de los puntos de igual profundidad en océanos y mares, así como en lagos grandes) de 20 metros y se alinea con los patrones de residencia y movimiento» de los manatíes observados durante la investigación.

«Es común escuchar a los responsables de la toma de decisiones decir que necesitan información científica para la gestión de los recursos naturales, y aquí la tienen», manifiesta Héctor Guzmán, autor principal y líder de la investigación.

«Sin embargo, cuando presentamos un Acuerdo Binacional para la Protección de los Manatíes a los ministros de medioambiente de ambos países, solo Panamá mostró interés», agrega el científico del Smithsonian.

Movimientos transfronterizos y el uso del hábitat

El nuevo estudio desarrollado por el Smithsonian e ingenieros de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP, estatal) muestra nuevos datos sobre los movimientos, el uso del hábitat y las necesidades de conservación del manatí del Gran Caribe, en peligro de extinción, a lo largo de las costas caribeñas de Panamá y Costa Rica.

Para monitorizar la presencia y el movimiento de los manatíes, los investigadores instalaron equipos de monitoreo acústico pasivo en múltiples humedales y sitios costeros de Panamá y Costa Rica entre el 2015 y el 2024.

El Smithsonian explica que este enfoque ha permitido identificar nueve manatíes que viajaban entre Panamá y Costa Rica, recorriendo distancias de hasta 200 kilómetros.

«Descubrimos que los movimientos de los manatíes hacia el norte coinciden con períodos de mayor precipitación, temperaturas del aire más cálidas y niveles del mar más bajos. Estos patrones sugieren una fuerte interacción entre la dinámica atmosférica estacional y el uso del hábitat», declara la oceanógrafa de STRI y coautora Rocío Estévez.

«Esto nos permitiría predecir sus movimientos y orientar las estrategias de conservación que garantizan la conectividad ecológica estacional», añade Estévez.

El ente científico afirma que este estudio representa un «avance significativo» en la comprensión de la ecología del manatí en América Central, y que destaca la «urgente necesidad» de políticas coordinadas y esfuerzos transfronterizos de conservación para salvaguardar al manatí, en peligro de extinción, y los frágiles ecosistemas en los que habita. EFE

gf/mt/icn

(foto)