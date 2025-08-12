The Swiss voice in the world since 1935

Un cubano requiere de tres salarios medios para cubrir la canasta básica, según ONG

La Habana, 12 ago (EFE).- Un cubano necesitaría de al menos tres salarios medios para cubrir el costo de la canasta básica, según las conclusiones de un estudio independiente elaborado por la ONG Food Monitor Program publicado este martes.

La organización consideró que los resultados dejan en claro que la cifra es «inalcanzable» para la mayoría de familias cubanas con sus salarios y pensiones actuales.

El observatorio de la ONG monitoreó durante seis meses un total de 29 productos correspondientes a ocho grupos alimenticios, con presencia en comercios estatales y privados.

Como resultado de la indagación, una pareja de adultos en La Habana necesitaría al menos 41.735 pesos (equivalentes a 347,7 dólares o 297 euros, al cambio oficial) para cubrir una dieta apenas suficiente. Esa cifra equivale a casi 20 salarios mínimos o a dos años de pensiones mínimas, según los ingresos oficiales en el país.

El salario mínimo mensual en Cuba es de 2.100 CUP (17,5 dólares) y el medio se ubicó en abril en los 6.506 pesos (54,2 dólares). En tanto, las pensiones mínimas son de 3.056 pesos (25,4 dólares)

Para Food Monitor, la subalimentación continuada en la isla «mantiene el hambre oculta en la población impactando en el desarrollo físico y cognitivo, así como en la exposición a enfermedades carenciales».

Según una encuesta presentada en mayo pasado por la ONG, el 55,1 % de los cubanos afirmó realizar tres comidas diarias, un 29 % dijo hacer dos, un 11,9 % «más de tres» y un 4 % se limita a una.

Además, el 42,2 % de los encuestados dijo emplear todos sus ingresos para comprar alimentos.

Cuba arrastra en los últimos cinco años una profunda crisis económica que se traduce en escasez de productos básicos (alimentos, medicinas, combustible), prolongados apagones, una inflación galopante y una ola migratoria sin precedentes.

Para hacer frente a esta situación, el país anunció a finales de 2023 un plan de choque con fuertes cortes al gasto, aumentos sustanciales en algunos servicios y la dolarización parcial de la economía. EFE

