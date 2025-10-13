Un desconocido arroja una bomba molotov contra la casa de un periodista en Paraguay

Asunción, 13 oct (EFE).- Un desconocido arrojó este lunes una bomba molotov y una bala envuelta en un papel con un mensaje amenazante a la vivienda del periodista paraguayo Aníbal Benítez, director de un medio digital especializado en noticias judiciales, en el tercer ataque contra comunicadores ocurrido en la ciudad de Lambaré (centro).

Benítez relató al canal NPY que se encontraba con su familia dentro de su casa, cuando escucharon «un ruido muy fuerte» y al salir a su patio vio la botella de una bomba molotov que quemó parte del pasto.

Una cámara de circuito cerrado captó a un hombre que llegó en una motocicleta, «prende el artefacto» y lo arroja contra un ventanal de vidrio de una de las habitaciones de la casa, señaló Benítez, quien indicó que ninguna persona resultó herida.

El periodista dijo haber hallado una bala envuelta en un papel en el que se leía la palabra «cuídese».

«Estoy así con la sangre caliente, con la piel de gallina. (Fue) realmente un susto», expresó Benítez.

Benítez, quien dirige el medio PDS Radio y TV Digital, afirmó que desconoce si el ataque se relaciona con alguna represalia por las publicaciones del portal, que difunde, según explicó, resoluciones judiciales y «algunos casos emblemáticos» de condenas por corrupción.

«Es un medio pequeño, pero por lo visto le está molestando a alguien», aseguró el reportero, quien puntualizó que su portal publica noticias «meramente informativas».

El pasado 17 de septiembre, el jefe de Comunicación de la municipalidad (alcaldía) de Lambaré, Fabián Costa, denunció que su vehículo recibió diecisiete impactos de bala y otros cinco quedaron incrustados en la fachada de su casa.

Dos días después, Carlos Benítez, director del diario especializado en noticias judiciales El Observador, informó que su casa, también ubicada en Lambaré, fue atacada con dos disparos mientras no se encontraba en ella.

Igualmente, la Fiscalía de Paraguay realizó investigaciones sobre las amenazas a los periodistas Aníbal Gómez, en la ciudad Pedro Juan Caballero (norte), y Mabel Portillo, en el departamento de Guairá (centro). EFE

