Un exministro argentino encarcelado por tragedia ferroviaria que causó 51 muertes en 2012

2 minutos

Buenos Aires, 13 nov (EFE).- El exministro argentino de Planificación Federal Julio De Vido fue encarcelado este jueves después de la que Corte Suprema de Justicia confirmara el pasado martes su condena a cuatro años de cárcel por el delito de administración fraudulenta, en la causa iniciada tras una tragedia ferroviaria que provocó la muerte de 51 personas en febrero de 2012.

De Vido, de 75 años, se presentó voluntariamente ante el Tribunal Oral Federal Nº 4 a primeras horas de este jueves, acompañado por su hijo y sus abogados, y tras ser notificado formalmente fue apresado.

El exministro fue alojado temporalmente en una sala del sexto piso del tribunal antes de ser trasladado, en las próximas horas, a la cárcel federal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, según informaron los medios locales.

La encarcelación se produce después de que la Corte Suprema de Justicia de Argentina ratificara el martes la condena del exfuncionario a cuatro años de prisión y de que el tribunal de primera instancia le negara el miércoles la modalidad de prisión domiciliaria, solicitada por su defensa debido a su edad y su estado de salud.

El Tribunal Oral Federal Nº 4 lo había condenado en 2018 por la tragedia ferroviaria a cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarle «partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública», al establecer que no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos públicos asignados a la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA).

De Vido fue ministro de Planificación Federal durante los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) y ya estuvo encarcelado entre 2017 y 2019 por un caso de corrupción y fue procesado por otra decena de causas.

También está imputado en la causa conocida como ‘los cuadernos de la corrupción’, cuyo juicio oral comenzó el pasado jueves y tiene como principal imputada a Fernández.

El fallo emitido este martes por la Corte puso fin a un extenso proceso judicial iniciado tras el choque de un tren contra la cabecera de la estación del barrio porteño de Once el 22 de febrero de 2012, que causó 51 muertos y 700 heridos.

El incidente se conoció como ‘La Tragedia de Once’ y constituyó uno de los accidentes de transporte más graves de la historia argentina.

En 2015 fueron condenados en esta causa el maquinista Marcos Córdoba, los propietarios y exdirectivos de la empresa TBA, así como los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. EFE

