Un festival de cine ambiental de Ecuador acoge una veintena de obras de 13 países

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Corrige el nombre de la película producida por Leonardo Di Carpio: Bien Yanuní.

Quito, 8 may (EFE).- Una veintena de obras de trece países participan en la XI edición del festival ECOador, un espacio dedicado al cine ambiental, donde las historias de preservación, cuidado y lucha se comparten con el público para generar reflexiones comunes sobre la naturaleza, el cambio climático y las acciones que se pueden adoptar e impulsar para la conservación del planeta.

Este viernes, se presenta la obra ‘El efecto Ramba’ (Australia/ Brasil/Chile), que narra la conmovedora historia de Ramba, la última elefanta de circo en Chile, en un viaje de 4.000 kilómetros hacia la libertad en el Santuario de Elefantes de Brasil.

Durante su largo viaje en avión y camión, se enfrenta a enormes obstáculos que ponen a prueba su espíritu. Su historia es un conmovedor símbolo de la lucha por la liberación animal, ofreciendo esperanza para todas las criaturas que aún viven en cautiverio.

Asimismo, se presentarán los cortos ‘Qotzuñi’ (Bolivia/Argentina), ‘Buen vivir’ (Suiza/Ecuador), ‘Risky Routes’ (Suiza) y ‘Allpa Ukundi Ñukanchi Pura: Debajo, en la tierra y entre nosotros’ (Ecuador).

El festival, comenzó el pasado miércoles con la proyección de ‘Yanuní’, el documental dirigido por el austríaco Richard Ladkani y producido por Leonardo DiCaprio, catalogado como una historia amazónica en carne viva y un documental emocionante sobre la lucha de Brasil por las tierras indígenas.

El encuentro cinematográfico de entrada libre, que se extenderá hasta el 16 de este mes y contará con invitados especiales relacionados con las obras, incluye 21 producciones nacionales e internacionales de países como Austria, Ecuador, el Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Bolivia, Argentina, Suiza, Brasil, Chile, Perú, España y Alemania.

En el festival se presentará también ‘Ceibo’, que sigue a las surfistas Pacha Light y Lucy Small en su viaje por Ecuador para aprender de las mujeres cómo se puede coexistir mejor con el planeta.

Desde las luchas por los derechos territoriales en los Andes y la Amazonía, hasta una surfista olímpica que ha abierto camino para las mujeres, pasando por la lucha por proteger las aguas de las islas Galápagos, ‘Ceibo’ explora algunas de las luchas más importantes de los últimos tiempos.

En la lista también figuran ‘Trade secret’, que sigue a tres aliados improbables en una misión para proteger los osos polares, ‘The last dive’, un documental que narra la vida de Terry, un veterano que, tras un pasado difícil, encuentra propósito gracias a su amistad con una mantarraya gigante llamada Willy, y ‘Un mar para ellas’ (Ecuador), sobre las amenazas silenciosas que afrontan las tortugas marinas en las costas de Ecuador.

Asimismo, ‘Queremos nuestra agua’, sobre la situación de comunidades afrodescendientes ecuatorianas e indígenas Awá del Chocó afectadas por la expansión de la palma aceitera que «destruyó al bosque y contaminó las fuentes de agua», relatan los organizadores del festival.

Desde España llegan episodios de ‘Hope’, con piezas que exploran cómo la creatividad, la imaginación y la voluntad pueden ser herramientas clave frente al cambio climático, y desde Alemania ‘Materia prima’, que describe cómo el litio en Bolivia ha generado una nueva “fiebre del oro”, al ser clave para la transición energética.

Entre las obras figura también ‘El llanto del glaciar’ (Argentina/Ecuador), un proyecto colaborativo que aúna música, danza y montañas para concienciar sobre el retroceso de los glaciares provocado por el cambio climático.

La bailarina ecuatoriana Camila Hernández y el músico catalán Jordi Mestre fusionan sus proyectos artísticos -Verticalica y Soul Mountain- para dar voz a los glaciares. A través de grabaciones realizadas en diversos glaciares de todo el mundo, el cortometraje pone de relieve la belleza y la vulnerabilidad de estos ecosistemas. EFE

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