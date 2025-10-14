Un grupo de 18 presos se fuga de una comisaría policial colombiana tras romper una pared

Bogotá, 14 oct (EFE).- Un grupo de 18 presos que estaban detenidos en la comisaría policial del municipio colombiano de Apartadó (noroeste) se fugó tras romper una pared de ese centro de reclusión, y de ellos uno ya fue recapturado, informaron este martes las autoridades.

El comandante del departamento de Policía de la región del Urabá, coronel Jovanni Cepeda, afirmó que estas personas se fugaron a las 2:30 de la madrugada cuando estaban «privadas de la libertad en la sala de retenidos de la estación» de Apartadó, municipio ubicado en el departamento de Antioquia.

«Gracias a la rápida reacción de los uniformados, se logró la recaptura de uno de los prófugos. Desde ese momento hemos dispuesto de todas las capacidades con el fin de recolectar información que permita ubicar y recapturar a las personas que dieron a la fuga», expresó el oficial.

Cepeda señaló además que fue abierta una investigación disciplinaria para «esclarecer los hechos ocurridos» y las autoridades están ofreciendo hasta cinco millones de pesos (unos 1.270 dólares) por información sobre las personas que se escaparon de la estación policial. EFE

