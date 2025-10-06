Un grupo de empleados piden que Paramount se sume al boicot del cine contra Israel

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 6 oct (EFE).- Un grupo de trabajadores de Paramount Skydance han solicitado este lunes en un escrito que el coloso del entretenimiento se sume al boicot de la industria cinematográfica contra Israel y criticaron a la compañía por «alinearse» con «un genocidio en Gaza y del pueblo palestino».

El grupo, compuesto por aproximadamente una treintena de empleados que opera de manera anónima por miedo a represalias, tachó la postura del gigante del entretenimiento de «distorsión peligrosa e intencionada» que «no representa a los empleados de esta empresa», según informó este lunes Variety.

«Como empleados de Paramount, nos negamos a que nuestro trabajo se utilice para respaldar la complicidad en la brutalización y la eliminación de toda una población», reza la carta, compartida por la revista especializada.

«No apoyamos ni apoyaremos los intentos del equipo directivo de alinear a una empresa estadounidense que cotiza en bolsa con las intenciones, acciones y la propaganda de un gobierno extranjero», añade el documento.

El comunicado fue entregado a los directores ejecutivos el pasado 17 de septiembre, cinco días después de que Paramount condenase de manera pública el boicot cinematográfico israelí, un movimiento que comenzó a principios de septiembre con el apoyo de más de 4.000 miembros de la industria, como Emma Stone, Joaquin Phoenix o el español Javier Bardem.

Tras no recibir respuestas, el pasado 1 de octubre volvieron a mandar una lista de demandas a la dirección de Paramount para poder adquirir y distribuir producciones que representen al pueblo palestino y amplifique las voces judías que denuncian las acciones del actual Gobierno de Israel.

También hicieron un llamamiento a la dirección «para que igualen el millón de dólares en donaciones corporativas realizadas en octubre de 2023 a organizaciones israelíes donando un millón de dólares en ayuda humanitaria al Fondo de Ayuda a los Niños de Palestina, una organización sin fines de lucro que brinda ayuda médica y humanitaria a los niños», sentencia la carta. EFE

