Un grupo de peruanos afectados por bloqueos en Bolivia retorna a su país en vuelo militar

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La Paz, 11 may (EFE).- Un primer grupo de peruanos afectados por los bloqueos de carreteras que realizan campesinos en Bolivia retornó este lunes a su país en un vuelo «solidario» de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) que partió desde la región andina de Oruro, informó el Gobierno.

En total 143 personas, incluidos varios estudiantes, partieron desde el aeropuerto Juan Mendoza, en Oruro, hacia la ciudad peruana de Juliaca en un avión Hércules de la FAB, informaron por separado los ministerios de Defensa y de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

El Ministerio de Defensa precisó que el «vuelo solidario» partió a las 14.34 hora local (18.34 GMT) e indicó que representantes del Consulado de Perú realizaron coordinaciones con autoridades migratorias para lograr el abordaje de los pasajeros a la aeronave militar.

Por su parte, Obras Públicas indicó que la estatal Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) brindó el respaldo operativo y logístico para concretar el «puente aéreo humanitario».

La Cancillería de Perú informó el fin de semana que 405 personas de esa nacionalidad estaban varadas en distintos puntos de Bolivia por los bloqueos de carreteras.

Ante esto, el Gobierno boliviano anunció «un operativo de traslado humanitario» para que los ciudadanos peruanos puedan retornar a su país.

La federación de campesinos del altiplano de La Paz mantiene desde el miércoles estos bloqueos en las rutas hacia el interior, Perú y Chile, para exigir la renuncia del presidente del país, Rodrigo Paz, protestas que se extendieron este lunes a otras regiones.

Los cortes de rutas han comenzado a afectar la provisión de algunos alimentos que llegan de otras regiones a La Paz, ante lo cual, el Ejecutivo puso en marcha «un operativo de puente aéreo» para «asegurar» la provisión de productos como la carne de pollo.

También la Central Obrera Boliviana (COB) lidera desde la semana pasada protestas callejeras en La Paz por una serie de demandas, incluidos un aumento salarial del 20 % y el compromiso de no privatizar empresas estatales.

Además, sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) iniciarán este martes una caminata desde el altiplano hacia La Paz contra reformas anunciadas por el Gobierno para atraer inversiones.

La COB y los sindicatos de campesinos fueron aliados de los Gobiernos de Morales y Luis Arce (2020-2025).

El sábado, el presidente Paz, que lleva seis meses de Gobierno, alertó sobre un «sicariato» que busca «generar una ruptura democrática» en Bolivia para «no llegar a la profundidad de las transformaciones» que se deben encarar para salir de la crisis económica en la que está el país desde hace unos años. EFE

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