Un guardia de prisión ugandés mata a dos oficiales superiores y a la mujer de uno de ellos

2 minutos

Nairobi, 23 feb (EFE).- Un guardia de prisión ugandés mató este lunes por la mañana a dos de sus oficiales superiores y a la mujer de uno de ellos en la cárcel de Kiboga (centro), informó el Servicio de Prisiones de Uganda.

El sospechoso, identificado como Warder Anguyo Moses, se dio a la fuga después de abrir fuego contra la subdirectora encargada de la prisión de Kiboga, Hope Catherine, contra el director principal de la cárcel, Akishuri Bright, y contra su esposa, Sarah Ayebare, según publicó la institución en su cuenta de la red social X.

«Aunque se ha recuperado el arma utilizada en el tiroteo, el sospechoso, Warder Anguyo Moses, sigue prófugo y se le considera peligroso. Se insta a cualquier persona que tenga información valiosa sobre su paradero a informar a la Policía», indicó el Servicio de Prisiones.

El portavoz de la Policía de la región de Wamala, Lameck Kigozi, afirmó en declaraciones a medios locales que el incidente se produjo tras una inspección rutinaria, en la que hallaron al presunto tirador usando el teléfono móvil, que va contra las normas de la cárcel.

“El oficial adjunto a cargo y el oficial de turno estaban realizando una inspección rutinaria cuando encontraron al guardia Anguyo Moses usando su teléfono y chateando por WhatsApp, en contra de los procedimientos operativos de la prisión”, dijo Kigozi.

A pesar de que sus superiores le dieron una advertencia «de buena fe», según Kigozi, el sospechoso no lo consideró como tal, motivo por el que les siguió y abrió fuego contra ellos en un momento en el que la esposa del responsable también se encontraba presente. EFE

