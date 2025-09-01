Un hincha de Colo Colo muere tras caer del techo del Monumental en el superclásico ante U de Chile

Un hincha de Colo Colo murió este domingo tras caer desde un techo en el estadio Monumental de Santiago, en el marco del superclásico del fútbol chileno frente a la Universidad de Chile, confirmó la Policía a la AFP.

El incidente empañó uno de los partidos más esperados de la liga chilena entre los dos clubes más populares del país.

Según relató un vocero del departamento de Comunicaciones de la Policía chilena «se registró un accidente que terminó con una persona fallecida en el Estadio Monumental» de Santiago.

El hincha, un chileno de 31 años, cayó pocos minutos antes del inicio del partido «en un intento de cambiar de ubicación dentro del estadio», desde una cornisa situada a aproximadamente tres metros de altura, explicó a la prensa el delegado presidencial de Santiago, Gonzalo Durán.

Herido, fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su muerte, agregó Durán una vez que finalizado el encuentro deportivo.

El partido, correspondiente a la vigésima segunda fecha del fútbol chileno, se disputó bajo estrictas medidas de seguridad y con un amplio despliegue policial en los alrededores del estadio Monumental.

Colo Colo se impuso gracias al gol de Vicente Pizarro a los 82 minutos.

– Sin suspensión-

El encuentro no fue suspendido pese a la muerte del hincha.

Según explicó el delegado Durán, se determinó que «no era aconsejable» la suspensión tras el accidente ya que «podría haber significado una alternación mayor» entre las hinchadas.

En la previa y al finalizar el encuentro, no se registraron incidentes mayores en los alrededores del estadio, aseguró la autoridad local.

Al finalizar el partido, Arturo Vidal, una de las estrellas de Colo Colo, lamentó la muerte del hincha, y señaló que se habían enterado de la noticia únicamente una vez concluido el encuentro.

Por su parte el presidente de la Universidad de Chile, Michael Clark, dijo que el partido debió ser suspendido tras la muerte del hincha.

El duelo es el segundo que juega por el torneo local la Universidad de Chile luego de los violentos incidentes que se registraron en Buenos Aires, en el duelo por la Copa Sudamericana ante Independiente de Avellanada.

Hinchas de ambos equipos se atacaron la semana pasada con cuchillos, palos y granadas de estruendo dentro del Estadio Libertadores de América, en una batalla que dejó 19 heridos y otro centenar de aficionados chilenos detenidos.

El enfrentamiento obligó a cancelar el partido al minuto 48.

