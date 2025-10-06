The Swiss voice in the world since 1935
Swiss democracy
Un hombre mata a un juez en pleno juicio por un litigio inmobiliario en Albania

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Skopie, 6 oct (EFE).- Un juez del Tribunal de Apelaciones de Tirana, la capital de Albania, fue tiroteado mortalmente este lunes en pleno juicio por un hombre contra el que acaba de dictar una sentencia desfavorable en un litigio entre dos familias sobre la propiedad de varios inmuebles.

El agresor, de 30 años, disparó cuatro veces contra el magistrado, que falleció, y contra otras dos personas, un padre y un hijo, que pertenecían a la otra familia que reclamaba las propiedades y que resultaron heridos, según informa el canal Top Channel de Tirana.

El agresor fue detenido en la misma sala del tribunal donde se produjo la agresión.

También ha sido arrestado el guardia de seguridad apostado en la entrada del juzgado, de quien se sospecha no impidió el ingreso del arma en la sala.

El presidente de Albania, Bajram Begaj, condenó el ataque como un «acto atroz contra el propio sistema judicial».

Por su parte, el primer ministro, Edi Rama, expresó en la red social X sus condolencias a la familia del juez fallecido y dijo que el ataque «exige la respuesta legal más severa hacia el agresor».

Añadió que esta tragedia también exige una reflexión sobre el sistema de seguridad interna de los tribunales y planteó que no debería estar en manos de empresas privadas, para garantizar la independencia judicial.

Según TV Top Channel, la familia del agresor ya había estado involucrada anteriormente en disputas sobre propiedades en la ciudad de Shkodër y su tío fue denunciado en numerosas ocasiones en 2023. EFE

