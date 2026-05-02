Un mando militar iraní cree «probable» que se reanuden las hostilidades con EEUU

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Un mando militar iraní avisó este sábado de que es «probable» una reanudación de las hostilidades con Estados Unidos, después de que Donald Trump se dijera insatisfecho con la última propuesta de Teherán para poner fin al conflicto.

Ambas partes observan un alto el fuego desde el 8 de abril, después de casi 40 días de bombardeos de Estados Unidos e Israel, y de represalias iraníes contra las monarquías del Golfo aliadas de Washington.

Islamabad acogió una primera ronda de conversaciones directas el 11 de abril. Pero no dio resultado, ya que las posiciones siguen muy alejadas en cuanto al estrecho de Ormuz -donde Irán tiene la pretensión de cobrar gravámenes por el paso de buques- y el programa nuclear de la república islámica.

Irán transmitió esta semana un nuevo texto a través de Pakistán, que ejerce de mediador. No se divulgaron detalles del contenido de la propuesta.

Pero el presidente estadounidense, que el jueves fue informado por su ejército de las distintas opciones sobre la mesa, no tardó en desestimar esta nueva iniciativa.

«En este momento no estoy satisfecho con lo que ofrecen», dijo Trump el viernes a los periodistas, al culpar del estancamiento de los contactos a la «tremenda discordia» en el seno del liderazgo iraní.

«¿Queremos ir allí y simplemente arrasarlos y acabar con ellos para siempre, o queremos intentar lograr un acuerdo? Quiero decir, esas son las opciones», respondió cuando le preguntaron por los próximos pasos.

«Es probable que se reanude el conflicto con Estados Unidos, y los hechos demuestran que Estados Unidos no respeta ninguna promesa ni acuerdo», dijo a propósito este sábado Mohamad Jafar Asadi, inspector adjunto del mando militar central Jatam al Anbiya, citado por la agencia iraní Fars.

«Las fuerzas armadas están perfectamente preparadas ante cualquier posible oportunismo o acción imprudente por parte de los norteamericanos», enfatizó este mando militar.

– Operaciones «terminadas» –

Donald Trump tenía en teoría hasta este viernes para solicitar la autorización del Congreso de Estados Unidos a fin de continuar la guerra iniciada junto con Israel el 28 de febrero.

En lugar de ello optó por enviar una carta a los líderes legislativos para notificarles que las hostilidades contra Irán habían «habían terminado».

Varios congresistas demócratas señalaron sin embargo que la presencia continua de fuerzas estadounidenses en la región indica lo contrario.

El USS Gerald Ford, el mayor portaviones del mundo, ya abandonó Oriente Medio, pero en la zona permanecen 20 buques de la Marina estadounidense, incluyendo otros dos portaviones.

La guerra ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y sus repercusiones siguen sacudiendo la economía mundial. Los precios del petróleo alcanzaron esta semana un máximo en cuatro años, con el barril de Brent en 126 dólares.

Y es que si bien los bombardeos israeloestadounidenses contra Irán han cesado, el conflicto regional perdura por otros canales. Empezando por Líbano, donde Israel prosigue con sus ataques al movimiento proiraní Hezbolá pese a una tregua entre ambas partes.

Washington, a su vez, mantiene un bloqueo naval a los puertos iraníes, en represalia por el cierre casi total por parte de Teherán del estrecho de Ormuz, por donde transitaba antes de la guerra un 20% del petróleo y el gas natural licuados consumidos a escala planetaria.

El gobierno estadounidense anunció además el viernes nuevas sanciones contra los intereses iraníes, y advirtió que quienes paguen un peaje a Teherán para atravesar Ormuz se expondrían a sanciones.

Las perturbaciones de la guerra también son diplomáticas y llegan hasta Europa.

El Pentágono anunció el viernes la retirada de unos 5.000 militares en Alemania de aquí a un año. Una reducción significativa de la presencia militar estadounidense en un continente inquieto por las ambiciones rusas y el compromiso de Estados Unidos con la OTAN.

Trump se había mostrado irritado por las declaraciones del canciller alemán Friedrich Merz, quien dijo recientemente que Washington no tiene «ninguna estrategia» en Irán, y que la república islámica ha «humillado» a la primera potencia mundial.

– Nuevas ejecuciones –

Negar Mortazavi, del grupo de reflexión Center for International Policy, incide en «la cohesión» del poder iraní, que está librando «una batalla existencial».

Si bien gracias a la tregua los iraníes han podido retomar una cierta normalidad, su día a día se ve dificultado por la inflación, que se ha disparado al igual que el desempleo, en un país ya de por sí vapuleado por décadas de sanciones internacionales.

Amir, de 40 años, cuenta que arranca el día «mirando las noticias, y las nuevas ejecuciones» llevadas a cabo por el poder iraní.

Este mismo sábado, la justicia anunció el ahorcamiento de dos hombres acusados de espionaje en favor de Israel.

«Tengo la impresión de estar atrapado en el purgatorio», dice Amir a la AFP. «Estados Unidos e Israel acabarán atacándonos de nuevo», mientras «el mundo cierra los ojos».

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