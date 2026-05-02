Un miembro de la Fed abre la puerta a subir las tasas si aumenta la inflación

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Un miembro de la la Reserva Federal (Fed, Banco Central) opinó el viernes que quizá hay que aumentar las tasas de interés si las perturbaciones económicas provocadas por la guerra en Oriente Medio son peores de lo previsto y avivan la inflación.

«Podría estar justificada una subida del tipo de interés de los fondos federales, quizá incluso una serie de subidas, incluso a riesgo de un mayor debilitamiento del mercado laboral», afirmó el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, para justificar su negativa a dejar las tasas sin cambio.

Kashkari formó parte del grupo de cuatro de los doce miembros del comité que se apartaron del comunicado de la Fed al final de su reunión de política monetaria el miércoles.

Él y otros dos miembros apoyaron la decisión de mantener los tipos sin cambios, pero no la directriz del banco de que una bajada de tipos era su siguiente movimiento más probable.

El cuarto en discordia votó a favor de una reducción de las tasas en esa reunión.

El Comité Federal de Mercado Abierto, encargado de fijar los tipos de interés, «debería ofrecer unas perspectivas de política monetaria que indiquen que el próximo cambio en los tipos podría ser tanto una bajada como una subida, dependiendo de cómo evolucione la economía», afirmó.

Kashkari puso como ejemplo de amenaza los riesgos que entraña un cierre prolongado del estrecho de Ormuz debido al conflicto en Oriente Medio.

Irán ha bloqueado prácticamente esa vía navegable, una ruta clave para los envíos de energía y fertilizantes, tras los ataques estadounidenses e israelíes que comenzaron el 28 de febrero.

Esto ha provocado un aumento de los precios del petróleo, lo que ha alimentado los temores de que se dispare la inflación.

En una declaración separada, la gobernadora de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, afirmó: «Discrepo de la declaración posterior a la reunión porque no creo que fuera apropiado incluir un sesgo hacia la flexibilización en torno a la trayectoria futura de la política monetaria».

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