Un muerto y 500 turistas evacuados por incendios en Albania

Skopie, 12 ago (EFE).- Un hombre murió este martes en un incendio en el centro de Albania, mientras que otro fuego obligó a las autoridades a evacuar a más de 500 turistas de la localidad costera de Saranda, en el sur.

Según informó la Policía albanesa, la víctima mortal es un hombre de 80 años que habría provocado el incendio en la mañana de hoy en el jardín de su casa, en la localidad de Gramsh, y falleció por asfixia debido al humo inhalado.

El fuego se extendió rápidamente a otras localidades de la zona.

Mientras, los turistas tuvieron que huir de Saranda ante el acercamiento de las llamas de un gran incendio forestal que ha quemado gran parte del Parque Natural Ojo Azul y se propagó hasta llegar al borde de la principal carretera de la región, lo que ha obligado a cerrarla en varios tramos al tráfico motorizado.

Durante toda la pasada noche, este fuego ardió en el citado parque, una atracción turística popular de la zona, informó la cadena TV A2 CNN de Tirana.

“Esta mañana, las operaciones de extinción se llevan a cabo desde el aire con la asistencia de fuerzas internacionales de bomberos”, precisó la emisora.

Además de los bomberos en tierra, las labores de extinción incluyen un helicóptero de la Fuerza Aérea de Albania, dos aviones cisterna griegos, un helicóptero checo y un helicóptero eslovaco.

Se espera que otro helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea de los Emiratos Árabes Unidos se sume hoy mismo a estos esfuerzos.

En las últimas 24 horas, se han registrado 50 incendios forestales en toda Albania, de los que 19 permanecen activos, según el Ministerio de Defensa.

La mayoría de estos fuegos forestales están en terrenos montañosos, lo que dificulta la intervención terrestre, y calcinan sobre todo bosques de pinos y otros tipos de vegetación.

Según indicaron expertos al canal TV Top Channel, para los próximos días se espera que siga alto el riesgo de incendios en todos los condados de Albania, y muy alto en ciertas zonas, como la de Shkodër (norte), Lezhë (centro) y la del sureño condado de Elbasan.

Los meteorólogos pronostican temperaturas máximas de hasta 41 grados, sin lluvias al menos hasta el viernes.

El país vive una nueva ola de calor que, junto a la sequía reinante y los fuertes vientos, agudiza las condiciones favorables al fuego.

Solo en julio, unas 26,000 hectáreas de terreno fueron pasto de las llamas en Albania. EFE

